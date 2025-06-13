美元因降息預期重挫 歐元升至近四年高點、日圓瑞郎大漲

美元周四（12日）重挫，因為美國5月通膨數據低於預期，顯示美國聯準會（Fed）可能會比預期更早恢復降息。同時，因中東緊張情勢升高，避險貨幣日圓與瑞士法郎受益走強。另外，歐元兌美元亦飆升至近四年新高。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數（DXY）周四收跌0.5%，至97.95，盤中一度觸及97.786，是2022年3月以來最低點。

美元12日兌日圓也跌至約一周低點；兌瑞郎跌至兩個月低點。最新公布的數據顯示，美國5月生產者物價指數（PPI）升幅低於預期，因為航空票價等服務成本下滑，報告一出，削弱了美元。周三已先公布的消費者物價指數（CPI）數據同樣低於預期，反映美國通膨趨緩。

瑞銀（UBS）駐紐約的外匯分析師Vassili Serebriakov表示，目前尚未在通膨數據中看到對於關稅上升的反映，但美國經濟成長似乎正在放緩。他說：「市場已經預期聯準會今年將降息兩次，這比上周的預期還多。這些數據可能讓聯準會更早或更大幅度地啟動降息。」

追蹤聯準會政策利率的期貨顯示，市場越來越預期聯準會將從9月開始連續兩次降息。而在最新通膨數據發布前，市場是預期9月與12月各降息一次。

在美國5月生產者與消費者物價均表現疲弱後，野村證券下修了對美國核心個人消費支出（PCE）平減指數的預測，從PPI數據前的0.349%降至0.169%，如此一來，三個月年化的核心PCE通膨率將降至1.52%，成為2020年11月以來最低。野村在報告中指出：「連續三個月的核心PCE月度數據溫和，顯示通膨的基本趨勢最近有所放緩。」

中東局勢升溫以及美中貿易協議的脆弱性，也促使投資人轉向日圓和瑞郎等避險資產。分析師指出，美元是衡量貿易談判情緒的重要指標，而地緣政治不穩定則使瑞郎與日圓受青睞。

周四午後交易中，日圓兌美元升值0.7%，報143.59日圓兌1美元，稍早盤中則是一度觸及一周高點。瑞郎兌美元匯率則是上漲逾1%，至0.8114瑞郎兌1美元，稍早盤中曾觸及0.8104，為4月22日以來最高。

歐元兌美元匯率12日更是觸及2021年10月以來新高，報1歐元兌1.1632美元，最後上漲0.8%，至1.1576。一些分析師認為，歐元的上漲同時受到歐洲央行（ECB）立場偏鷹的支撐，因為ECB暗示，先前一年來的寬鬆周期可能暫停，因通膨終於回到2%的目標。

瑞銀Serebriakov也提到：「美元正在失去部分避險屬性。我認為歐元因此受益，因為它是全球第二大儲備貨幣、第二大貿易結算貨幣，並且是美元的首要替代選擇。」

在貿易方面，川普表示，他願意延長7月8日與其他國家完成談判的期限。但他補充說，美國將在未來幾周向數十個國家發出信函，列明貿易條件，這些國家可以選擇接受或拒絕。部分投資人指出，這意味著7月9日美國進口關稅調高的風險仍在，這對美元不利。