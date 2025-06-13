美股收盤／三大指數收盤小漲 甲骨文點燃AI股上升火力

美國股市周四（12日）三大指數收盤均小幅上漲。甲骨文（Oracle）發布樂觀展望提振了市場對人工智慧（AI）的信心，抵消了中東緊張局勢以及波音股價因印度空難事件而下跌所帶來的憂慮。

道瓊工業指數上漲101.85點或0.24%，收在42,967.72點；標普500指數上漲23.02點或0.38%，收在6,045.26點；那斯達克指數上漲46.61點，或0.24%，收在19,662.48點。

在雲端服務需求強勁的推動下，甲骨文上修了年度營收成長預期，12日股價飆升13.3%，創下歷史新高。重量級的科技股微軟（Microsoft）、輝達（Nvidia）和博通（Broadcom）漲幅也都超過1%。

B. Riley Wealth 的首席市場策略師侯肯（Art Hogan）表示：「甲骨文是AI資本支出拼圖中的另一塊，反映AI革命持續需要吸納更多的算力。當這股風吹向這樣的方向，你肯定會看到，像微軟和輝達這樣的主要參與者，也會順勢受益。」

波音（Boeing）股價周四下跌近5%。一架印度航空的波音787-8 Dreamliner客機，12日從印度西部城市阿默達巴德（Ahmedabad）起飛後數分鐘墜毀，造成逾200人死亡。

中東局勢升溫的跡象也令全球金融市場承壓。美國總統川普周三說，美方人員正在撤離該地區，因為那裡「可能變得危險」，而美國不會允許伊朗擁有核武。美伊官員預計將於周日在阿曼舉行第六輪核談判。

周四美國股市成交量明顯放大，成交股數達235億股，遠高於過去20個交易日平均的180億股。

標普500的11個產業類股指數中，有8個收漲，其中由公用事業股領漲，漲幅1.26%，資訊科技股緊跟在後，漲幅1.01%。隨著金價升至一周高點，在美上市的黃金礦業股也紛紛走高。Newmont 上漲4.9%，Harmony Gold 上漲4.1%，AngloGold Ashanti 漲幅達6.4%。

美國生產者物價指數（PPI）升幅低於預期，以及初領失業救濟人數顯示勞動市場可能正在轉弱，緩解了市場對關稅導致通膨壓力的擔憂，也增強了市場對美國聯準會（Fed）可能降息的預期。

根據芝商所（CME）FedWatch工具顯示，交易員預計Fed 9月降息25個基點的機率為60%。市場普遍預期，Fed下周召開的利率會議將維持利率不變。

隨著投資人預期川普將在未來幾周與多國達成貿易協議，標普500指數距離2月創下的歷史高點僅差約2%。高盛也因為川普關稅政策的不確定性減弱，將美國陷入衰退的可能性由35%降低至30%。