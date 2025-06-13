1分鐘看世界／英國GDP 寫18個月最大減幅

國家統計局12日公布，4月國內生產毛額（GDP）比3月萎縮0.3%，為2023年10月來最大降幅，並終結連兩個月的成長趨勢，反映美國關稅戰的衝擊。市場降息呼聲隨之提高，並牽動施凱爾政府寄望以經濟成長支撐龐大支出的計畫。

法國／空巴看好商用噴射機需求 未來20年交付上看4.3萬架

空中巴士上修未來20年噴射機需求預測，2025年至2044年商用機交付總數量將達到43,420架，比一年前的預測調高2%。其中，噴射客機交機數調高2%至42,450架，貨機數調高3%至970架。

敘利亞／幣安開放加密幣交易 可用當地貨幣買賣

全球加密貨幣交易平台龍頭幣安（Binance）12日表示，敘利亞用戶將可在該平台交易比特幣等逾300種加密貨幣，且能以敘利亞鎊買賣。美國5月解除了對敘國的制裁。

美國／AI新創Midjourney涉侵權 迪士尼、環球提告

迪士尼和環球公司在加州法院狀告人工智慧（AI）新創公司Midjourney侵害著作權，指控未經許可便使用其智慧財產權，訓練圖像生成軟體，為好萊塢電影公司控告AI新創公司首例。

巴西／嚴管社群媒體惡意發言 最高法院過半法官贊成

最高法院12日逾半數大法官投票支持，社群媒體應為平台上的非法和惡意發言負責，須予以移除，否則可能面臨罰鍰，但細節尚未敲定，可能影響臉書、Instagram、TikTok、X。

日本／石化廠進口俄國石油 兩年多來首見

太陽石油公司旗下煉油廠已應經產省資源能源廳的請求，8日卸載庫頁島混合原油，為日本兩年多來首次進口俄羅斯石油。日本以能源安全為由，取得歐美制裁豁免令，得以進口俄油。

越南／63省市擬減至34個 數萬名公務員恐失業

政府公告，7月1日起將整併部分行政區，省市數目從63個減至34個，將使數萬名公務員將失業。當局5月表示將精簡政府機構與人力兩成，是1980年代市場化改革以來最大的行政改組。

泰國／林查班港塞港惡化 物流成本恐增逾6億美元

海運商協會表示，美國關稅暫緩期的客戶拉貨潮，導致林查班港塞港惡化，尖峰時段的港口貨車等待時間翻倍至20小時，7月調漲貨車運費，一年物流成本恐增200億泰銖（6.16億美元）。