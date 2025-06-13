甲骨文財測驚艷 股價飆
企業搶用人工智慧（AI），甲骨文（Oracle）看好旗下雲端產品需求，調高全年成長展望，且預估雲端基礎建設營收將大增超過70%，帶動12日股價大漲超過12%。
甲骨文預測，本月開始的新會計年度，雲端基建部門銷售將跳增逾70%，而年度總營收將至少達670億美元，升幅從先前預測的15%，上修至約16.7%。
AI熱潮帶動引發資料中心算力的狂熱需求，傳統雲端巨擘如亞馬遜達到極限，讓甲骨文找到了出租AI算力的利基市場，目前簽約客戶包括馬斯克的的xAI與臉書母公司Meta。
執行長凱芝表示，甲骨文正晉身為全球最大的雲端基建公司之一，過去一年來成就非凡，而營收成長激增下，相信新一年度會更好。
回顧截至5月31日止的會計年度第4季，該公司營收成長11%至159億美元，淨利攀升至34.3億美元，每股盈餘1.19美元。Jefferies分析師提爾表示，這份財報中最「令人矚目」的是凱芝對未來的樂觀預期。
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