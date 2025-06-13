思科、超微 投資沙國AI新創

美國科技媒體The Information報導，沙烏地阿拉伯積極打造人工智慧（AI）產業之際，正吸引美國科技巨頭超微（AMD）與思科（Cisco）投資沙國國營AI公司Humain，凸顯外資都正摩拳擦掌，準備布局沙國科技業。

思科與超微5月宣布，與沙國主權財富基金公共投資基金（PIF）旗下的AI公司Humain攜手合作，The Information則於12日披露投資細節。

Humain執行長艾敏（Tareq Amin）受訪時說，思科與超微將入股Humain負責銷售AI模型晶片使用管道的部門，具體投資金額仍不得而知。超微未回覆置評請求，思科則拒絕回應，思科執行長羅賓斯5月被問到與Humain的合作協議時說，還沒把Humain相關業務納入銷售預測。

艾敏表示，Humain的資料中心、雲端、AI模型、應用程式（App）等四大部門，均開放外部投資。他說，「我正極力確保大量資金來自外國投資人」，「我希望將多數資金分配到所需的策略投資」，例如發動收購或創建AI App。他透露，除了接受思科與超微的投資外，也正在為資料中心部門洽談潛在投資方。

長年來，PIF藉由投資美國科技業與創投基金，獲取報酬與影響力，如今隨著沙國積極推動AI產業發展，資金開始回流國內。華府智庫中東研究所（MEI）資深研究員索利曼表示，聚焦押注美國的時代已宣告結束，未來投資趨勢將是美國國內外雙軌並行。

Humain正試圖發揮本國能源與土地充裕的優勢，以吸引外國科技業的投資。沙國官員希望，Humain能為創建與營運AI應用的開發商，提供最低成本的雲端伺服器。不過，該公司在說服外企將更多業務轉移到沙國，仍面臨挑戰，包括制定法律保障途經沙國資料中心的外國數據。此外，The Information指出，OpenAI已和沙國PIF、印度信實工業及現有股東阿聯MGX，洽談下一輪籌資事宜，這些投資人可能各投入數億美元。