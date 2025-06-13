美通膨減壓 降息氣氛轉濃…初領失業金人數高於預估

美國通膨減壓，5月生產者物價指數（PPI）升幅低於預估，上周首次申領失業救濟金的人數也高於經濟學者預測，促使市場更加預期聯準會（Fed）今年將降息2碼。

勞工部12日公布，5月整體PPI比4月小升0.1%，升幅低於市場預估的0.2%，年比攀升2.6%，則符合預估，但月比升幅和年比升幅都高於4月。

5月扣除食品及能源後的核心PPI年升3.0%，低於經濟學家預估，也比4月趨緩，月升則揚升0.1%，同樣低於預估。

5月PPI與公布的5月消費者物價指數（CPI）升幅都低於預估，顯示關稅迄今對通膨的影響偏低。

但經濟學者預期通膨壓力將於下半年加重，因為企業為防止獲利率進一步下降，將調升售價，而且在關稅之前所累積的庫存也將不斷消化。

通膨面的潛在壓力還包括多項中國大陸產品的關稅稅率依然遠高於總統川普二度就任之前，且川普表示他有意在未來一、兩周內致函數十個貿易夥伴，片面訂出美國對各國的新關稅稅率，稅率也可能遠高於原先的水準。

根據PPI報告，5月扣除食品、能源及貿易類品項後的核心－核心PPI年升2.7%、月升0.1%，也都低於預期。

扣除貿易後的升幅明顯偏低，初步顯示關稅開始推升PPI，但影響不算太大。

在PPI各項目中，聯準會（Fed）重視的機票及投資組合管理費率也下降，而醫療成本則持平。

勞工部同日的另一份數據顯示，7日止當周首次申請失業給付者為24.8萬人，與前一周持平，但高於預期，四周移動平均人數為240,250人，略高於前一周時。

截至5月31日止當周連續申領失業救濟金人數為195.6萬人，高於預估，也比前一周時的190.2萬人增加，且是2021年底以來最多，顯示失業者再找新工作的難度升高。

由於通膨壓力低於預估，加上失業人數高於預期，加深市場對Fed今年降息2碼的預期，預料9月將首次降息，美國公債10年期殖利率12日盤中大幅下降7個基點，報4.35%。

高頻經濟學公司首席經濟學者溫柏格指出，在川普4月2日宣布「解放日」關稅後，5月PPI並未出現任何關稅造成物價震撼的跡象，也很難找到關稅推升成本的任何要素。分析師會緊盯PPI報告，是因為部分組成會用於計算Fed偏好的通膨指標個人消費支出（PCE）平減指數。

5月PPI報告顯示，批發商和零售商的利潤都提高，特別是汽車與機械批發業者。