印度空難 衝擊波音股價

印度航空一架飛往倫敦的波音787夢幻客機，在西部城市阿默達巴德（Ahmedabad）的機場起飛後不久便墜毀於住宅區，恐成這架波音公司這款最先進寬體飛機所涉入的最嚴重一場空難。波音股價12日在美股早盤跌逾5%，但外界認為，原因不太可能與波音有關。

這架航空編號「AI 171」的班機共載有242名乘客和機組員。印度航空表示，其中169人為印度籍、53人為英國籍、七名葡萄牙籍，還有一人為加拿大籍。

截至截稿時間，還沒傳出有任何生還者。而且由於失事地點位在住宅區，代表罹難人數可能還會更高。印度衛生部表示，「許多人」12日喪生，但未提供確切數字。今年航空業已發生一系列嚴重致命事故，包括今年初在華府的軍用直升機與客機空中相撞事故。

根據航空安全網（ASN），基於機上人數，這場空難將是自2014年馬航17號班機以來最嚴重的商用航空公司空難，當年該架飛機遭擊墜在烏克蘭，導致298人罹難。印度航空最近一次同等規模的空難則為1985年的182號班機空難，一架波音747飛機遭炸彈摧毀墜落在大西洋，機上329人全數身亡。

波音近年來涉入多起飛安意外，包括2018和2019年發生的印尼獅航和衣索比亞航空兩場死亡空難。去年年初，一架近乎全新的737 Max飛機也在飛行途中艙門脫落。雖然未有人員喪生，仍使波音陷入嚴重危機。

787飛機為波音目前服役中的最先進飛機，廣受航空公司歡迎，因該飛機使用輕量合成材料，有助節省燃料。波音表示，已注意初步報告，正努力蒐集更多資訊。