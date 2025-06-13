世銀解除資助核能禁令

世界銀行已解除數十年來不得支持核能發展的禁令，並且討論是否要資助天然氣探勘與生產，以加速發展低碳排科技，並滿足開發中國家暴增的電力需求。另一方面，美國政府則計劃廢除對電廠的碳排限制，使電力公司能更容易、更低成本地興建新的化石燃料電廠。

英國金融時報（FT）與彭博資訊報導，世界銀行總裁彭安杰12日在致員工信函內表示，滿足日增的電力需求，「是我們所面臨最迫切與複雜的發挑戰」，世銀將透過與聯合國監管機構國際原子能總署（IAEA）攜手，「重新進入核能領域」。

彭安杰說，「我們將支持已擁有核電廠的國家讓現有的反應爐延役，並且協助支援升級電網和相關基礎設施」，世銀也研擬協助開發小型模組化反應爐（SMR），讓這項科技能隨著時間成為更多國家的可用選項。

世銀決定為核電計畫提供融資，有望大幅提振核能產業，核電產業也希望亞洲開發銀行（ADB）等跨國放款機構也能跟進世銀。世銀1959年來便未曾支持核電計畫，主因為德國反對、以及一些國家對於核擴散的憂慮。不過，德國新政府已放棄對核能的反對立場，5月向法國暗示，可能不再阻擋法國想讓核能在歐盟法案取得與再生能源同等待遇的努力。

為了滿足開發中國家預期2035年前將翻倍的電力需求，世界銀行訂定了一套廣大戰略，這項轉變為其中的一環。彭安杰在金融時報看到的一份備忘錄中表示，為了滿足此需求，每年在發電、電網和儲電上的投資，必須從現在的2,800億美元增加至6,300億美元。

他表示，雖然民間投資也至關重要，但企業將需要來自世銀的支援。世銀將支援廣大範圍的電力計畫，包括太陽能、風力、地熱、水力和天然氣發電廠，「並不限於再生能源」。

另一方面，美國環保署（EPA）11日揭露一項提案，將廢除前總統拜登時期要求電廠限制溫室氣體排放的規定，將使電力公司大量興建的天然氣發電廠過程更加順暢，更有利滿足人工智慧（AI）的電力需求。

美國能源資訊局（EIA）統計，截至2028年以前，美國約有19百萬瓩（GW）的新燃氣機組正在計劃中，足以供應1,430萬戶家庭的電力。