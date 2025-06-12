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安謀、輝達同一陣線 反對美對陸實施出口管制

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
安謀執行長哈斯（見圖）反對美國對中國大陸出口設限。路透
安謀執行長哈斯（見圖）反對美國對中國大陸出口設限。路透

英國矽智財大廠安謀（Arm）執行長哈斯（Rene Haas）表態，和輝達（Nvidia）執行長黃仁勳等站在同一陣線，反對美國對中國大陸實施出口管制，認為這會逼迫北京發展自家技術，最終不利美國。

哈斯12日在牛津市舉辦的「全球創辦人論壇會議」上表示，美國對中國的出口管制，將使整體科技進展變慢，最終將不利於消費者和企業，縮限技術取得途徑，迫使別國的技術生態系發展，並非好事，若這麼做，餅將愈做愈小，而且老實說，這也對消費者不好。

安謀和輝達等半導體企業警告，出口禁令將迫使中國發展自己的半導體產業，最終可能會反噬美國。近年來美方對輸陸的最先進晶片和半導體體設備施加限制，目的是阻礙北京在人工智慧（AI）到量子計算等各領域的技術進步。

哈斯表示，安謀在中國大陸的布局「相當可觀」。

輝達 美國 晶片 安謀 半導體 NVIDIA

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