快訊

降雨熱區再擴大！熱低壓來襲 北北基等13縣市豪、大雨特報

起飛30秒就墜毀 印度航空失事「4旬乘客奇蹟存活」嚇壞：周圍都屍體

受川普強化晶片政策影響！美光擬擴大投資近5.9兆

中央社／ 華盛頓12日專電
美光。（路透）
美光。（路透）

美國商務部今天宣布，美光擬在現有投資基礎上，追加2000億美元（約新台幣5兆8900億元），新建先進晶圓廠。商務部長盧特尼克指出，這項投資案將記憶體晶片製程的完整供應鏈帶回美國，確保美國在關鍵產業領域領先。

美國總統川普回鍋白宮以來，主打「美國優先」及製造業回流的經濟主旋律，外加關稅政策促重塑全球半導體供應鏈。台積電已於3月宣布擴大對美投資。

商務部上午透過新聞稿指出，美光科技公司（Micron Technology Inc.）是唯一一家總部設於美國的先進記憶體晶片製造商，其DRAM技術支援從人工智慧、高效能運算，到車用電子與次世代無線裝置等各類應用。目前全球先進DRAM晶片的產能100%位於海外，主要集中在東亞。

商務部說，美光將在現有的愛達荷州與紐約州投資基礎上，於愛達荷州波伊西市（Boise）新建第2座先進晶圓廠。同時將在維吉尼亞州擴建並現代化其現有晶圓廠，以將關鍵技術從台灣遷回美國本土。

商務部表示，第2座先進晶圓廠將大幅提升汽車、工業與國防產業基礎的供應鏈韌性。美光也將在美國導入高頻寬記憶體封裝與研發能力，進一步推動美國科技領先。此外，這筆2000億美元擴大投資案還包括在紐約州再設立最多2座晶圓廠。

2024年12月，商務部已根據晶片法補助美光在紐約州和愛達荷州興建半導體廠。今天宣布的這筆擴大投資將使美光再獲得最多2.75億美元的晶片法追加補助。

商務部指出，前述在愛達荷、紐約與維吉尼亞3州的建設預計將創造9萬個就業機會。

盧特尼克（Howard Lutnick）說，這項半導體製造與研發投資案，將記憶體晶片製程的完整供應鏈帶回美國，確保美國在人工智慧、車用電子、航太與國防等關鍵產業領域繼續保持領先地位，規模之大將確保美國在未來幾十年的技術主導地位。

記憶體 美國 美光 晶片 川普 半導體 供應鏈

延伸閱讀

美股早盤／川普威脅片面制定關稅 三大指數盡墨、甲骨文逆勢飆12%

川普重返白宮「好感度下降」 外媒曝：致美形象惡化

抗議ICE活動遍地開花 川普擬掃蕩5民主黨執政城市無證客

和事佬是他們？范斯、威爾斯致電馬斯克 私下勸和 修補關係

相關新聞

安謀、輝達同一陣線 反對美對陸實施出口管制

英國矽智財大廠安謀（Arm）執行長哈斯（Rene Haas）表態，和輝達（Nvidia）執行長黃仁勳等站在同一陣線，反對...

受川普強化晶片政策影響！美光擬擴大投資近5.9兆

美國商務部今天宣布，美光擬在現有投資基礎上，追加2000億美元（約新台幣5兆8900億元），新建先進晶圓廠。商務部長盧特...

美股早盤／川普威脅片面制定關稅 三大指數盡墨、甲骨文逆勢飆12%

美國總統川普揚言在兩周內片面制定貿易夥伴的關稅，美國三大指數12日早盤全面挫跌，道瓊工業指數跌180點。

美5月PPI升幅偏低、失業人數偏高 Fed今年降息2碼預期增

美國5月生產者物價指數（PPI）升幅不如預估，申領失業給付人數也高於預估，使市場預期聯準會（Fed）今年將降息2碼的機率...

美元遭川普發言拖累重貶 彭博：拋售將成市場共識、亞幣看漲

美國總統川普揚言要對貿易夥伴片面設定關稅稅率，增添貿易不確定性與市場不安，進一步削弱美元，拖累美元指數貶破98，跌到20...

萬海旺春輪火警傳好消息 18人獲救將配合調查

萬海航運所營運的WAN HAI 503旺春輪9日發生火警，船上有18人獲救，目前他們正配合相關單位調查，暫時無法返鄉，預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。