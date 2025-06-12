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美元遭川普發言拖累重貶 彭博：拋售將成市場共識、亞幣看漲

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
川普表示，未來兩周可能發函給一些國家，要其決定是否接受美國片面決定的貿易協議條件，增添貿易不確定性。 路透
川普表示，未來兩周可能發函給一些國家，要其決定是否接受美國片面決定的貿易協議條件，增添貿易不確定性。 路透

美國總統川普揚言要對貿易夥伴片面設定關稅稅率，增添貿易不確定性與市場不安，進一步削弱美元，拖累美元指數貶破98，跌到2022年3月來低點。彭博資訊策略師認為，拋售美元正快速成為今年的市場共識，亞洲貨幣勢必將進一步走揚。

彭博資訊報導，川普11日表示，美國可能在未來兩周發出信函給數十個國家，片面決定貿易協議條件，這些國家只能選擇接受或者拒絕，加劇貿易不確定性。

美元12日盤中重貶0.8%至97.861，為2022年3月來最低，歐元兌美元一度強升1.1%至1歐元兌1.1610美元，是2021年底以來最高，瑞郎兌美元匯率也跳升0.8%至0.8138瑞郎。

亞洲貨幣盤中普遍走強，日圓和泰銖領漲，日圓匯率升值0.6%至143.70日圓，在岸人民幣兌美元也升值0.1%至人民幣7.1818元。

彭博策略師認為，亞幣後市看升，尤其美國財長貝森特暗示可能為真誠談判的國家延後談判期限，將進一步支撐亞幣，日本和南韓特別受關注，因為兩國的匯率政策仍是討論話題。

傳奇投資人瓊斯（Paul Tudor Jones）已預測，美元未來12個月將再扁10%，因為他認為，美國公債短期殖利率將下滑，殖利率曲線將變陡。

美債殖利率和美元的相關性正處於三年來最低水準。美國公債殖利率上升通常能吸引資本流入，支撐美元，但現在殖利率升高已無法抵銷日增的美國財政和政治風險。美元走弱，投資人常傾向青睞硬資產和非美國股票，有望帶動資金流入新興市場和歐洲。

國際貨幣基金（IMF）前首席經濟學家羅格夫（Kenneth Rogoff）日前指出，問題已不只是川普的政策，更大的憂慮在於美國不再和以前一樣，被視為安全或穩定的金融基準，若各國央行和大型投資人繼續避免增持美元、甚至直接減持美元，美元弱勢將持續增強。

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