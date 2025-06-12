萬海旺春輪火警傳好消息 18人獲救將配合調查

萬海航運所營運的WAN HAI 503旺春輪9日發生火警，船上有18人獲救，目前他們正配合相關單位調查，暫時無法返鄉，預計會留在印度西南部城市芒加羅（Mangaluru）至少兩週。

萬海航運所營運的WAN HAI 503旺春輪9日發生火警，船上有包括6個台灣人在內的22名船員。

事故發生後，有18人獲救，當中有含船長在內的4名台灣船員，這些人目前被安置在芒加羅。

中央社記者在芒加羅接觸未住院治療的旺春輪船員，他們身體情況看起來不錯，但不難發現驚魂未定，言談間也略顯焦慮、不安。

中央社記者詢問處理相關事宜的人士，對方表示，包括船長在內的船員，「都已經跟家人報過平安」，雖然「尊重船員個人意願」，但他們剛經歷這樣的大事，「可能暫時不適合受訪談這件事的始末」。

另一名處理相關事宜的人士告訴中央社記者，船員必須配合印度政府相關單位的調查，因此「暫時無法離開」，後續也有保險公司等民間單位要和所有獲救船員訪談，釐清相關情況，因此船員「可能得在這裡待上幾週」。

旺春輪上獲救的18名船員中，有6人受傷，目前都在芒加羅的醫院接受治療，其中3人傷勢較重，仍在加護病房，傷者沒有台灣人。

目前仍有4名船員下落不明，即便救援黃金72小時已過，但印度相關單位並未放棄，仍將持續搜索。

駐印度代表處在得知旺春輪發生意外後，第一時間向印度方面求援，讓該船人員能緊急獲得協助。

駐印度代表處11日在社群媒體發文表示，駐印度代表處「代表台灣政府，感謝印度海軍及印度海巡隊協助滅火、搜救WAN HAI 503船員」。

另外，針對中國駐印度大使館將旺春輪船上6名台灣船員列為中國人員一事，駐印度代表處也在發文中駁斥，並明確表示「中華民國（台灣）與中華人民共和國互不隸屬，中共政權從未統治過台灣，唯有台灣民選政府有權代表台灣人民」。