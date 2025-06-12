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AI公司被控抄襲無極限 迪士尼與環球影業攜手提告

中央社／ 洛杉磯11日綜合外電報導
娛樂巨頭迪士尼（Disney）和環球影業（Universal）今天對人工智慧（AI）公司Midjourney提出侵權訴訟，稱該公司的圖像生成器是「抄襲的無底洞」。路透
娛樂巨頭迪士尼（Disney）和環球影業（Universal）今天對人工智慧（AI）公司Midjourney提出侵權訴訟，稱該公司的圖像生成器是「抄襲的無底洞」。路透

娛樂巨頭迪士尼（Disney）和環球影業（Universal）今天對人工智慧（AI）公司Midjourney提出侵權訴訟，稱該公司的圖像生成器是「抄襲的無底洞」。

法新社報導，這是好萊塢電影公司與人工智慧公司之間首次爆發重大法律糾紛，先前獨立藝術家也曾控告Midjourney等生成式人工智慧公司盜用他們的創意作品。

這兩家娛樂巨頭指控總部位於舊金山的Midjourney盜用他們的作品庫，未經許可就複製「不計其數」深受喜愛的角色，包括「星際大戰」（Star Wars）中的「黑武士」達斯維德（Darth Vader）、「冰雪奇緣」（Frozen）中的艾莎（Elsa）以及「神偷奶爸」（Despicable Me）中的小小兵（Minions）。

這起在洛杉磯聯邦地區法院提起的訴訟，指控Midjourney使用這兩家電影公司的作品來訓練其圖像服務，並產出以這兩家公司標誌性角色為特色的高品質複製品。

訴狀指出：「Midjourney擅自取用原告的版權作品，而後發布公然抄襲迪士尼和環球影業著名角色的圖像（之後並馬上推出影片），他們的創作沒花一毛錢，Midjourney堪稱是典型搭版權便車，也是抄襲的無底洞」。

兩家電影公司表示，在提出訴訟之前，他們曾就版權問題與Midjourney接觸，要求該公司採取其他人工智慧公司已經採取的措施，以防止侵權，但Midjourney「無視」他們的擔憂，「一心只顧自己的利益」。

兩家電影公司主張，Midjourney不僅沒有停止侵權行為，反而繼續推出功能更強大的人工智慧圖像服務。

起訴書指出，該公司去年透過付費訂閱創造了3億美元（約新台幣90億美元）的收入。

訴訟提供大量涉嫌侵權的視覺證據，展示人工智慧生成的人物圖像，包括手持光劍的尤達（Yoda）、踩著滑板的霸子（Bart Simpson）、星際異攻隊（Guardians of the Galaxy）中的格魯特（Groot）等等。

電影 迪士尼 抄襲

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