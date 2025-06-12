快訊

流通商戰／零售業不斷在大陸受挫 超商雙雄苦撐突圍

日本Suica西瓜卡也有吉伊卡哇！6步驟抽虛擬卡面 網友傻眼：這也要抽選？

悲慘的沖繩戰役！慰靈被遺忘的台籍罹難者

摩根：美國看空股市情緒仍偏高 但新利多因素出現

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

摩根投信指出，美國看空股市情緒仍偏高，但市場出現新的利多因素。貿易協議與減稅法案有望支持美股後市，但投資者仍需關注關稅對美國企業獲利及通貨膨脹的影響。

摩根投信指出，AAII散戶投資人情緒指標顯示，看漲美股情緒上升至35.93%，仍低於歷史平均的37.5%；看跌情緒降至44.41%，相較4月初的61.92%已改善，但仍高於歷史平均的31%，顯示市場看跌情緒依然偏高。

摩根投信指出，自4月低點以來，美股呈現震盪走高的格局，這得益於美股出現新的利多因子，包括美中關稅大幅下降、美國第1季企業財報普遍優於預期、消費者物價指數放緩、川普中東行帶來新訂單等。

展望未來，摩根指出，美股可能因更多國家與美國達成新貿易協議及減稅法案的推動而受益，但投資人仍需關注關稅對美國企業獲利及通膨的影響。

美股 美國 摩根投信

延伸閱讀

俞大㵢籲美參院減輕雙方稅務負擔 加快對台軍售流程

擔心核潛艦數量不足以因應台海衝突 五角大廈傳重審AUKUS協議

不受洛杉磯抗議活動影響 橘焱胡同8月開出美國首店

川普鬆口延後對等關稅期限！談判國最快一兩周內收協議書

相關新聞

澳調查曝80%防曬用品未達標！知名品牌入列 防曬係數最差僅4

每日郵報報導，澳洲消費者團體CHOICE在12日發表調查揭露，澳洲市售20款熱門防曬產品中，僅4款達到標榜防曬係數（SP...

因黃仁勳的一句話嗨漲了 美國和亞洲量子運算股狂噴

亞洲量子運算概念股今天盤中跟進美國同業前一日的大漲行情，原因是輝達執行長黃仁勳說了一句話，「量子運算正接近轉折點」，顯示...

三星和輝達入股 機器人獨角獸Skild AI估值衝45億美元

全球科技巨擘競相布局機器人產業，最新動態是輝達（Nvidia）與三星電子將入股Skild AI，這家專注於機器人軟體開發...

萬海旺春輪4人失聯 印度海警：持續搜索至少10天

印度海岸警衛隊（ICG）官員11日接見駐孟買台北經濟文化辦事處官員及萬海航運人員時表示，旺春輪9日在印度西部外海發生火警...

甲骨文財測驚艷 估全年雲端設施營收大增七成 盤後大漲7%

甲骨文（Oracle）調高全年營收財測，且預估雲端基礎設施營收將大增超過70%，看好企業在部署AI時對其雲端產品需求強勁...

別被美元今年暴跌騙了！美銀：全球加速擁抱美元 而非去美元化

雖然美元指數今年來暴跌9%創下史上最差表現，引發市場對「去美元化」的熱議。然而，美銀周三公布的最新報告反駁這種直覺，數據...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。