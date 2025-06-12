摩根：美國看空股市情緒仍偏高 但新利多因素出現
摩根投信指出，美國看空股市情緒仍偏高，但市場出現新的利多因素。貿易協議與減稅法案有望支持美股後市，但投資者仍需關注關稅對美國企業獲利及通貨膨脹的影響。
摩根投信指出，AAII散戶投資人情緒指標顯示，看漲美股情緒上升至35.93%，仍低於歷史平均的37.5%；看跌情緒降至44.41%，相較4月初的61.92%已改善，但仍高於歷史平均的31%，顯示市場看跌情緒依然偏高。
摩根投信指出，自4月低點以來，美股呈現震盪走高的格局，這得益於美股出現新的利多因子，包括美中關稅大幅下降、美國第1季企業財報普遍優於預期、消費者物價指數放緩、川普中東行帶來新訂單等。
展望未來，摩根指出，美股可能因更多國家與美國達成新貿易協議及減稅法案的推動而受益，但投資人仍需關注關稅對美國企業獲利及通膨的影響。
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