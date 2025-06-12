澳調查曝80%防曬用品未達標！知名品牌入列 防曬係數最差僅4

每日郵報報導，澳洲消費者團體CHOICE在12日發表調查揭露，澳洲市售20款熱門防曬產品中，僅4款達到標榜防曬係數（SPF）超過50的防護力，高達8成實測效果遠低於宣傳，包括露得清、妮維雅等知名品牌均入列，有的SPF結果僅4。

CHOICE委託經認可的專業實驗室進行實測，讓受試者將產品塗抹在身體特定部位，在使用太陽光模擬器照射，同時對比未塗抹部位。

根據CHOICE實測結果，僅以下4款防曬用品的產品標示與實際效果相符：理膚寶水安德利清水感防曬乳50+、露得清Ultra Sheer身體防曬乳SPF 50、Cancer Council兒童防曬乳SPF 50+，以及Mecca Cosmetica To Save Body保濕防曬乳

以下為部分未達標產品：露得清Dry-Touch防曬乳氧化鋅SPF 50、妮維雅兒童超防護SPF 50+、香蕉船嬰兒鋅防曬乳SPF 50+、Aldi Ombra Everyday防曬乳50+、Bondi Sands鋅礦物身體防曬乳SPF 50+、Cancer Council超防曬乳50+，以及Sun Bum Premium保濕防曬乳液 50+等

其中以澳洲品牌Ultra Violette的Lean Screen SPF 50+ Mattifying Zinc Skinscreen表現最差，SPF實測結果僅4，但它也是價格最高的一款，要價52美元（約台幣1563元）。CHOICE向廠商告知結果，並且委託其他實驗室再次檢測發現，SPF只有5。