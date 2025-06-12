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因黃仁勳的一句話嗨漲了 美國和亞洲量子運算股狂噴

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
輝達執行長黃仁勳11日在巴黎舉行的Viva Technology大會參與圓桌討論。路透
輝達執行長黃仁勳11日在巴黎舉行的Viva Technology大會參與圓桌討論。路透

亞洲量子運算概念股今天盤中跟進美國同業前一日的大漲行情，原因是輝達執行長黃仁勳說了一句話，「量子運算正接近轉折點」，顯示他對這項技術比先前更加樂觀，而且預期數年內就會開始用來解決真實世界的問題。

美國量子運算概念股Rigetti Computing和Quantum Computing周三（11日）分別大漲11%和25%，南韓的Axgate周四盤中一度大漲9.9%、ICTK漲6.1%、Korea Computer & Systems漲4.9%。

日本Systems Engineering一度大漲6.5%、Fixstars漲4.9%，晶片製造商與Google Quantum AI的合作夥伴Socionext漲了3.8%。

中國大陸的科大國創上漲逾8%、光迅科技、國盾量子和蘇州科達科技漲幅從2%至4%不等。

黃仁勳周三（11日）在輝達GTC巴黎開發者大會的主題演講中表示，「量子運算正接近轉折點」。僅在今年1月，黃仁勳還曾說過，若要實現非常有用的量子電腦，15年的時間表還是在「早期」，20年的時間表示比較有可能的目標。

黃仁勳說，他對歐洲量子運算公司的龐大群體印象深刻，還補充說，他周二晚間曾與法國量子新創公司 Pasqal的代表會面。

他說：「我們已經接近能夠在某些領域實際應用量子電腦來解決一些有趣問題的時刻了。」黃仁勳同時也談到輝達自家的量子–傳統混合運算解決方案Cuda Q，「這是實在令人興奮的時刻」。

量子電腦是運用量子力學原理來解決傳統電腦無法處理的複雜問題的機器。傳統電腦使用的是位元（0 與 1）來儲存資訊，而量子電腦使用的是量子位元（qubits），它們可以是0、1，或是介於兩者之間，目標是處理更龐大的資料量，可推動醫療、科學與金融等領域的重大突破。

摩根士丹利分析師師莫爾（Joseph Moore）在報告中表示，黃仁勳對量子運算的態度「顯得稍微更加正面，尤其是輝達有機會銷售傳統運算技術來模擬並最終輔助量子運算」。

莫爾說，「雖然他不認為我們能在有雜訊的中等規模量子（NISQ）時代之外看到更快的進展，但他對混合式GPU／QPU（繪圖處理器／量子處理器）系統實現商業應用的時程持更積極態度」。

美國 概念股 日本

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