三星和輝達入股 機器人獨角獸Skild AI估值衝45億美元

全球科技巨擘競相布局機器人產業，最新動態是輝達（Nvidia）與三星電子將入股Skild AI，這家專注於機器人軟體開發的新創公司在本輪融資後，估值將衝上45億美元（約台幣1,350億元）。

知情人士透露，Skild AI正進行B輪融資，AI晶片大廠輝達計劃投入2,500萬美元（約7.5億台幣） ，三星會砸1,000萬美元（約3億台幣），日本軟銀集團豪擲1億美元主導本輪融資。

對身為人形機器人製造商Rainbow Robotics最大股東的三星而言，此次投資屬「低成本參與」，既可掌握新創公司技術發展進度、接觸頂尖人才，還毋需做出重大承諾。另一個動機是跟上樂金、韓華和未來資產等其他南韓集團的腳步，它們全都向Skild投資了500萬至1,000萬美元。

至於輝達，已開始大力推動「實體AI」概念，也就是機器人和自駕車，預期其將隨技術成熟而成為關鍵的營收成長引擎。該公司備妥半導體、軟體和服務的完整解決方案，能加速具自主思考能力機器人的部署。

機器人技術正快速成為科技公司布局未來的重要領域。蘋果、Meta、亞馬遜和Alphabet旗下的Google都在這一領域投入大量資源。與此同時，特斯拉也準備量產其Optimus機器人。

三星目前銷售掃地機器人，但計劃今年稍晚與Google合作推出Ballie，這是一款足球大小的機器人，具備牆面投影功能。