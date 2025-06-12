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萬海旺春輪4人失聯 印度海警：持續搜索至少10天

中央社／ 芒加羅12日專電
印度海岸警衛隊在社群平台X釋出照片，萬海旺春輪9日在印度克勒拉省外海起火冒出濃煙。（美聯社）
印度海岸警衛隊在社群平台X釋出照片，萬海旺春輪9日在印度克勒拉省外海起火冒出濃煙。（美聯社）

印度海岸警衛隊（ICG）官員11日接見駐孟買台北經濟文化辦事處官員及萬海航運人員時表示，旺春輪9日在印度西部外海發生火警後，包括2名台灣人在內，船上失聯的4人尚未尋獲，ICG會持續搜索至少10天。

萬海航運所營運的WAN HAI 503旺春輪9日發生火警，火勢至今仍未完全撲滅，且船身傾斜，旺春輪失聯船員仍未尋獲，令人憂心。

旺春輪共有22名船員，其中有6名台灣人。事故發生後18人獲救，包括船長在內的4名台灣人；4名失聯者中有2名台灣船員。

駐孟買辦事處官員與萬海航運人員11日前往印度海警隊位於西南部城市芒加羅（Mangaluru）的辦公室，了解旺春輪失聯船員搜索情況。

海警隊官員表示，旺春輪9日發生火警，雖然海上災難救援黃金時間是72小時，但ICG的救援不會就此停止，目前仍在持續中，搜索時間會達10到15天。

印度海警隊官員說：「只要知道哪裡有人，我們就一定會救。問題是我們不知道人在哪裡。」他表示，目前ICG首要工作就是救人，但要先確定失聯的4人是否還在船上，否則大海茫茫，搜索行動會更為困難。

印度多家媒體報導，旺春輪載有危險物質，火勢持續下，將產生有毒物質；船若開始漏油，也將造成海洋污染。

印度海警隊官員指出，雖然搜救困難度高，但「救人還是優先」，之後才會考慮怎麼處理這艘船。

這名官員說：「我們目前仍在現場試圖控制火勢，並持續搜救失聯的人。若船真的開始漏油、下沉，我們才會把船拖遠，讓它沉到深海，使污染降到最低。」

旺春輪7日自斯里蘭卡首都可倫坡出發，預計10日抵達印度孟買。但該船9日上午通報發生火警，印度海警隊獲報後隨即前往救援；駐印度代表處也第一時間求援，並獲印度政府相關單位協助。

失聯 印度

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