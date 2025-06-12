美元繼續走貶 美通膨數據低於預期 提升Fed降息預期
美元今天（12日）在亞洲盤初持續走貶，延續周三的頹勢，因為美國5月通膨數據低於預期，顯示聯準會有機會提前降息。
美元指數12日盤中下滑0.18%至98.45，周三已經下跌0.47%。
美元兌日圓今天盤中貶值0.22%，報144.24日圓。
歐元兌美元升值0.16%，報1.1505美元。
Brown Brothers Harriman & Co.策略師Elias Haddad表示，關稅對通膨的影響可能在下半年顯現，甚至可能在6月CPI數據中體現出來，不過目前「美元下行趨勢依然完好」，「核心通膨溫和回升將使聯準會保持觀望態度」。
美中在倫敦結束為期兩天備受關注的經貿談判。在美國總統川普表示，美國與中國的貿易協議已經達成，中國政府將提供磁鐵和稀土礦物，同時將允許中國學生進入美國大學習之後，美元周三盤中短暫收斂貶幅。
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