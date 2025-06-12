油價狂飆4% 核談不順伊朗放話威脅 美撤離部分駐中東使館人員

國際油價周三（11日）大漲超過4%，攀升至兩個多月以來最高，西德州中級原油（WTI）更創下去年10月以來最大單日漲幅，因稍後獲得證實的消息指出，由於中東緊張情勢升級，美國下令部分工作人員撤離中東使館；金價上揚，因美國5月通膨數據低於預期，使投資人提高對聯準會降息的押注。

油價大漲逾4% 因中東地區緊張局勢加劇

布蘭特原油8月期貨11日收盤收高2.90美元，漲幅4.34%，至每桶69.77美元。

美國西德州原油7月期貨11日收盤上漲3.17美元，漲幅4.88%，至68.15美元；12日盤初一度大漲1.6%，稍後漲幅收斂至0.66%，報每桶68.60美元。

布蘭特原油和美國原油均創下 4 月初以來的新高。

由於美國傳出準備撤出其駐伊拉克大使館的消息，交易商們對此感到驚訝，紛紛買入原油期貨，伊拉克是石油輸出國組織（OPEC）僅次於沙烏地阿拉伯的第二大原油生產國。一名美國官員說，軍人眷屬也可能離開巴林。

另外，英國海軍也罕見地向海事人員發出警告，表示中東地區的緊張局勢升級可能影響航運。

Price Futures Group分析師Phil Flynn說：「市場沒有料到會有這麼大的地緣政治風險。」

此前，伊朗國防部長納西爾扎德（Aziz Nasirzadeh）表示，如果核談判失敗，與華盛頓發生衝突，德黑蘭將打擊美國在該地區的基地。

納西爾扎德在電視談話中表示：「我真誠希望不會走到那一步，希望談判能夠達成解決方案」，「但如果不能，衝突被強加於我們，對方無疑將遭受更大的損失。我們將毫不猶豫地瞄準駐在國的所有美國基地」。

彭博資訊報導，官員們表示，美國下令部分工作人員撤離駐巴格達使館，並允許軍人眷屬撤離中東。

美國國務院表示，減少駐伊拉克人員的決定「以我們的最新分析為依據」。美國五角大樓聲明說，國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）已批准駐紮在中東各地的美軍家屬撤離。

兩份聲明均未提及具體威脅，但此前《紐約郵報》發表對美國總統川普的採訪，川普在採訪中表示，他對就伊朗核計畫實施新限制進行談判的前景愈來愈失去信心。

與伊朗持續的緊張關係意味著伊朗的石油供應可能會繼續受到制裁的限制。

CIBC Private Wealth Group高級能源交易員Rebecca Babin表示：「伊朗的言論明顯變得更具敵意，現實世界的事態發展證實了這些威脅。」

美國和中國之間達成貿易協議的消息也使油價持續走高，這可能會刺激世界上最大的兩個經濟體的能源需求。

另外，美國能源資訊局（EIA）表示，上周美國原油庫存減少360萬桶，降至4.324億桶。先前接受路透訪查的分析師預期為減少200萬桶。

金價收漲 因美國通膨數據低於預期

現貨金價11日收盤上漲0.95%，報每英兩3,355.12美元。美國黃金期貨收於3,343.7美元，基本持平。

數據顯示，美國5月消費者物價指數（CPI）CPI月增0.1%、年增2.4%，都低於分析師預期。

獨立金屬交易商Tai Wong表示：「核心消費者物價指數漲幅意外的低，推動整個貴金屬市場走高，因為殖利率和美元下跌。人們希望這將使聯準會更快地降息。」

白金上漲2.9%，至1,256.70美元，當天早些時候觸及2021年以來的最高水準。

現貨銀跌1.2%，至每英兩36.11美元；鈀金上漲1.3%，至1,074.25美元。