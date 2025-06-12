台積電ADR收漲 較台北交易溢價20.24%
台股ADR周三（11日）大多收漲，台積電ADR收盤上漲0.77%，報每股214.10美元，換算並折合台幣後為每股1,280.57元，較台北交易股票溢價率為20.24%。
道瓊工業指數11日收盤基本持平，小跌1.1點，報42,865.77點；標普500指數下跌16.57點，跌幅0.27%，收於6,022.24點；那斯達克指數下跌99.11點，跌幅0.5%，報19,615.88點。
費城半導體指數下跌9.97點，跌幅0.19%，報5,232.53點。
以下是台股ADR收盤報價：
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 152.37 +0.49 145.50 4.72
中華電 CHT 132.75 +0.38 133.00 -0.19
台積電 TSM 1,280.57 +0.77 1,065.00 20.24
聯電 UMC 47.43 +0.51 47.25 0.38
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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