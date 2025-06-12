快訊

快改道！ 國1北上拖板車翻覆後掉落鋼圈 2匝道管制封閉

川普鬆口延後對等關稅期限！談判國最快一兩周內收協議書

昨晚規模6.4地震後隔5小時才1起餘震 粉專擔憂：至少要有5起

台積電ADR收漲 較台北交易溢價20.24%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周三（11日）大多收漲，台積電ADR收盤上漲0.77%，報每股214.10美元，換算並折合台幣後為每股1,280.57元，較台北交易股票溢價率為20.24%。

道瓊工業指數11日收盤基本持平，小跌1.1點，報42,865.77點；標普500指數下跌16.57點，跌幅0.27%，收於6,022.24點；那斯達克指數下跌99.11點，跌幅0.5%，報19,615.88點。

費城半導體指數下跌9.97點，跌幅0.19%，報5,232.53點。

以下是台股ADR收盤報價：

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 152.37 +0.49 145.50 4.72

中華電 CHT 132.75 +0.38 133.00 -0.19

台積電 TSM 1,280.57 +0.77 1,065.00 20.24

聯電 UMC 47.43 +0.51 47.25 0.38

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

指數 台股 台積電 半導體

延伸閱讀

綠電供應商傳爆雷 台積進度不受影響

三資齊買股 領漲先鋒

美股早盤仍平盤！美中達成協議、通膨低於預期 台積電ADR漲1.4%

搶台積除息前最後卡位機會 盤後最高1,145元創波段高

相關新聞

輝達CEO黃仁勳：要在歐洲蓋20座AI工廠 量子運算走到轉捩點

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳11日宣布，計劃在歐洲加碼興建20座人工智慧（AI）工廠，全球第一個「工業AI雲」也將落...

油價狂飆4% 核談不順伊朗放話威脅 美撤離部分駐中東使館人員

國際油價周三（11日）大漲超過4%，攀升至兩個多月以來最高，西德州中級原油（WTI）更創下去年10月以來最大單日漲幅，因...

華爾街傳奇瓊斯押寶：貝森特將靠一優勢接掌Fed

傳奇投資人瓊斯（Paul Tudor Jones）認為，美國總統川普會挑一位「超級鴿派」的人擔任聯準會主席，以配合他的經...

台積電ADR收漲 較台北交易溢價20.24%

台股ADR周三（11日）大多收漲，台積電ADR收盤上漲0.77%，報每股214.10美元，換算並折合台幣後為每股1,28...

美股收盤／道瓊持平 標普500止步三連漲 蘋果等大型股收低

美國股市周三（11日）收跌，止步先前的連三天漲勢，受大型科技股下滑拖累，標普500指數從距歷史高點僅一步之遙的水準回落。...

美中磋商達成協議、通膨低於預期 史指仍收跌中止連三漲

受中美貿易協定初步結果和最新通膨數據的影響，美股收盤走低。主要股指收盤接近前一日收盤水平，近期的上漲動能暫時告一段落。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。