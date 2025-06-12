美股收盤／道瓊持平 標普500止步三連漲 蘋果等大型股收低

美國股市周三（11日）收跌，止步先前的連三天漲勢，受大型科技股下滑拖累，標普500指數從距歷史高點僅一步之遙的水準回落。美國5月通膨數據低於預期、釋放正面訊號，交易人士同時權衡全球貿易局勢前景，等待有關中美貿易會談的更多細節。

道瓊工業指數11日收盤基本持平，小跌1.1點，報42,865.77點；標普500指數下跌16.57點，跌幅0.27%，收於6,022.24點；那斯達克指數下跌99.11點，跌幅0.5%，報19,615.88點。

在標普500指數11個類股中，有七個下跌，非必需消費品類股領跌 ，跌幅為1.02%，其次是材料類股，跌幅為 0.98%。

美國和伊拉克消息人士周三表示，美國正準備撤離駐伊拉克大使館部分人員，並將允許中東各軍事基地的軍人家屬離開，因該地區安全風險加劇。華爾街應聲回吐了稍早的漲幅。一名伊朗高級官員此前表示，如果核談判失敗，與美國發生衝突，德黑蘭將打擊美國在中東的基地。

蘋果公司跌近2%，領跌超大型股，亞馬遜下跌2%，輝達（Nvidia）下跌0.8%，兩者均拖累標普500指數。

特斯拉執行長馬斯克說後悔上周發文砲轟川普，股價盤中一度上漲近3%，收盤漲幅收窄至0.1%。

美國5月核心消費者物價指數（CPI）升幅低於預期，年比上揚2.4%，低於路透調查的經濟學家預計的2.5%，顯示企業在很大程度上仍在抑制將更高的關稅成本轉嫁給消費者。不過，如果更高的關稅落地，想要保護消費者免受這些成本的影響將變得更加困難，因此一些經濟

學家預期企業將在未來幾個月更大幅度地提高價格。

Lazard策略師Ronald Temple表示： 「現在就說關稅不會影響通膨還為時過早」，「最終，企業將不得不承受一系列因素，包括漲價以因應更高的關稅、削減成本以抵銷進口成本的上升，或利潤率的下降。我沒有在這份早期報告中看到價格普遍上漲的證據，但我確實預期，隨著企業對關稅做出反應，今年的通膨將會上升。」

Dakota Wealth高級投資組合經理Robert Pavlik表示：「人們仍然擔心川普的關稅會刺激通膨，但這份報告優於預期，這也燃起了人們對聯準會今年稍晚能夠降息的希望。」

投資人押注美國將達成貿易協定，減少川普設置的嚴苛的貿易壁壘，標普500指數目前僅略低於2月創下的紀錄高位。

據一位白宮官員說法，與中國達成的協議允許美國對中國商品徵收55%的關稅，其中包括10%的基準「對等」關稅、20%與芬太尼販運有關的關稅，以及25%的原有關稅。官員說，中國將對美國進口商品徵收10%的關稅。