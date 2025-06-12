美通膨溫和…5月CPI增幅低於預測 降息機率升

美國5月消費者物價指數（CPI）增幅低於預期，核心通膨更連四月不及預估，顯示企業已找到限制把關稅成本轉嫁給消費者之道，促使投資人預期聯準會（Fed）今年底前降息2碼的機率提高，美元指數11日盤中貶值0.3%。川普隨即再度呼籲Fed應該降息1個百分點（4碼）。

美國勞工統計局11日公布，5月CPI月增0.1%、年增2.4%，都低於分析師預期。扣除食品和能源的5月核心CPI月升0.1%、年升2.8%，升幅也都小於市場預測。

最新數據顯示通膨壓力溫和，帶動美債殖利率與美元11日同步走跌，美股早盤則攀高。交易員對Fed年底前將降息2碼的信心略增。但Fed本月17、18日預料將按兵不動，維持基準利率區間在4.25%至4.5%。

5月核心通膨持續低於預期，顯示消費者尚未深刻感受到川普關稅政策的衝擊，卻讓Fed主席鮑爾身陷棘手處境，他在本月政策會議後，須在解釋通膨持穩、就業趨緩之際，利率為何持續不變。支持大規模關稅的人士也會以最新CPI數據為證據，表示關稅不會帶來通膨壓力。

川普11日便在社群媒體發文盛讚CPI數據「很棒」，並表示：「Fed應該降息1個百分點，這樣能少付很多即將到來的債務利息，非常重要！」

不過，5月通膨溫和的原因可能包括川普政府暫緩徵收最高的對等關稅，以及多數零售商仍在販售趕在關稅上路前所積累的商品。