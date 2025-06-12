Zara母公司第1季銷售不如預期

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電

Zara母公司印地紡（Inditex）11日公布，上季銷售不如預期，本季開局表現也較去年同期疲弱，並警告匯率逆風可能對今年業績帶來較大的衝擊，消息拖累股價盤中跌逾6.4%。

自2月1日至4月30日的公司年度第1季（上季），印地紡營收成長1.5%至82.7億歐元（94.4億美元），略低於LSEG彙整分析師預期的83.6億歐元。淨利增加0.8%至13億歐元，也略低於分析師預估的13.2億歐元。

該公司夏季銷售表現也較去年同期放緩。自5月1日至6月9日的五周，以固定匯率計算的營收成長6%，低於分析師預期的7.3%；也遠遜於去年同期的12%成長幅度。這顯示出印地紡與同業一樣，正在全球貿易戰導致的需求放緩下，成為受害者。

印地紡透過持續嚴格控制庫存，表現優於許多競爭者，使其能夠在變動的時尚產業中保持靈活。但其銷售成長率仍較後疫情的蓬勃時期大幅放緩。儘管印地紡逐步對同業H&M建立領先優勢，但這兩家公司都面對中國大陸低價快時尚品牌Shein和Temu帶來的競爭，陷入掙扎。

印地紡警告，外匯起伏可能對今年營收帶來更大的影響，並預期近期的匯率波動，將會削減今年營收達3%。

疫情 快時尚 分析師

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