美財長呼籲中國遵守日內瓦協議承諾 當可靠談判夥伴

路透11日報導，美國財政部長貝森特當天在聯邦眾議院歲計委員會作證時，呼籲中國大陸遵守美中5月在瑞士日內瓦達成的初步貿易協議承諾。

貝森特說，中國有「特別機會」可藉由從出口製造業生產過剩，轉向擴大國內消費來穩定自身經濟。但中國需要在貿易談判當個可靠夥伴；中國若透過遵守在日內瓦擘畫的初步協議來修正方向，全球兩大經濟體就可能有「大而美的再平衡」。

貝森特還說，與中國在倫敦的協議將有助穩定美中關係。路透說，貝森特證詞還未對美中10日同意的框架提供細節。貝森特此前早一步離開談判回到華府，以出席眾議院聽證會。