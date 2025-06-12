AI軍備競賽 全球科技巨頭激戰

全球科技巨擘之間的人工智慧（AI）軍備競賽依然熱烈展開，臉書Meta公司據傳計劃對美國AI新創公司Scale AI最多投資150億美元，Google則向多個部門的美國員工提出自願離職的優惠方案，以挪出資源發展AI，OpenAI也破天荒打算使用Google雲端服務，以分散運算能力來源，並提高日增的運算需求。

CNBC、華爾街日報（WSJ）指出，Meta正敲定以140億美元投資Scale AI的協議，英國金融時報（FT） 和美國科技媒體The Information則披露金額可能約為150億美元，取得約49%持股，並且讓Scale AI共同創辦人汪滔領導全新的AI研究實驗室，其他頂級研究員也將加入，反映Meta執行長祖克柏對自家AI發展步調感到挫折，不惜砸百億美元重金說服Scale AI執行長汪滔加入他的公司協助發展。

汪滔給人的形象是能理解AI技術的複雜性、也懂得建立商業模式。Meta最新Llama AI模型的市場反應平平，祖克柏期望汪滔能協助Meta加強實現AI的雄心壯志。

Meta採用投資、而非直接收購Scale AI的方式，似乎是仿效Google和微軟的策略，透過大量持股引進新創公司的重量級AI人才，而非全面收購，同時避免招來反托辣斯機構的審查。

此外，CNBC、WSJ及The Information都指出，Google正向美國的知識與資訊、核心工程師、行銷、研究及通訊等好幾個部門員工，提出自願離職優惠方案，希望縮編人員，以支持提高AI支出。Google同時也正在改革內部學習平台「Grow」，聚焦於教導員工在日常工作使用現代AI工具。

同時，Google也贏得一家出人意表的新客戶：OpenAI。路透報導，儘管彼此競爭，OpenAI計劃向Google雲端部門租用AI晶片伺服器，獲得額外的運算能力，以分散運算資源來源。