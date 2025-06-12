川普、馬斯克破冰 特斯拉股價漲

美國總統川普與科技億萬富豪馬斯克上周公開決裂後，關係出現「破冰」跡象。川普受訪時表示，對於馬斯克和解抱持開放態度，馬斯克也在社群媒體發文表示，對上周的一些貼文感到後悔，有些話「太過頭了」。特斯拉股價11日美股早盤股價應聲漲1.8%。

馬斯克上周強力反對川普力推的「大而美」預算案，並以一連串推文砲轟川普，甚至還說川普多虧有他才能選上總統、支持彈劾川普，更把川普扯進性罪犯艾普斯坦的案件，川普隨後回擊說馬斯克「瘋了」，威脅撤除馬斯克旗下公司的政府合約，並表示兩人關係「已結束」。

不過，在川普9日接受紐約郵報播客（Podcast）節目訪問、11日上架的內容中，川普在被問到能否與馬斯克重修舊好時回答：「我想我可以，但我們得先強化這個國家。」「我現在的主要功能是讓這個國家回到比以往更強的水準，我認為我們能辦到。」

他說，他不「怪」馬斯克讓兩人關係破裂，但他「有些失望」，「我真的對這件事感到驚訝。他抨擊那項法案（指大而美預算案），明明是很棒的法案…我想他現在其實也對說那些話感到很後悔」。

川普6日接受CNN的簡短電話訪談時，談及馬斯克說：「這個可憐的傢伙有點問題」，但未進一步說明。他被紐約郵報問及是否暗指藥物濫用問題時，回答：「我也不知道他到底出了什麼問題。真的不知道。最近這段時間我沒什麼在想他，但那項法案真的非常好。」

馬斯克11日也在自家的社群平台X發文說：「我對上周針對美國總統川普的部分貼文，感到後悔。那些話說得太過頭了。」他未明確說明是哪些貼文。

他上周末已順應網友建議，率先讓步，刪除包括支持彈劾川普等部分貼文。消息人士表示，馬斯克的怒火已逐漸消散，認為馬斯克可能想要修復與川普的關係。

然而，馬斯克的麻煩可能還沒結束。媒體披露，美國國土安全部、司法部早在2022年與2023年便已開始追蹤進出馬斯克名下房產的外國公民，理由是擔心相關人等來自東歐等國家，可能試圖影響馬斯克。

美國聯邦調查局等多個機構的官員已聽取相關調查的簡報，但調查並未進展到提出指控的階段，目前的進程也不得而知。

馬斯克經營特斯拉、SpaceX等五家企業，這些公司持有敏感的政府合約，他本人也有機會與各國政府高層大量接觸。