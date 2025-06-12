韓新總統政策做多 股市狂歡

南韓新總統李在明承諾推行政策做多措施，包括修法獎勵國內上市公司擴大配發股息，以強化國內股市吸引力、促進經濟成長。受此激勵，韓股11日應聲漲破2,900點，衝上三年多新高。

李在明11日視察韓國交易所（KRX）時說：「在其他國家，投資人買績優股，並用配發的股息貼補日常生活開銷，這助長國內消費，促成經濟良性循環。但我國（企業）卻不願配發股利。」KRX是南韓主要證券營運商，也肩負監管股市任務。

本月4日上任的李在明說，韓股在配息方面通常落後其他國家，例如中國大陸。他說：「想必有各種原因，所以我們準備翻修稅法並改善政策，以提高股利。」

李在明表示，如果民眾認為股票和不動產一樣吸引人，那麼讓投資人多賺一些股利支應生活費，企業就更容易吸引資本，自然形成良性循環。

南韓綜合股價指數（KOSPI）11日上漲1.2%，以2,907.04點報收，是三年多來首度漲破2,900點，得力於外資持續敲進大型股，讓李在明上台啟動的這波漲勢欲罷不能。

李在明矢言引領韓股邁入「KOSPI 5,000點」時代，並強調讓南韓資本市場恢復透明是優先要務，讓多頭士氣大振。他向KRX主管和員工致詞時強調，務必加強市場監督，打擊不公平交易活動，例如內線交易、擾亂和操縱市場的行為。

他說：「股市是資本主義經濟的核心，最重要任務是解決、或至少降低，股市潛在的不公平和不透明性。」總統發言人說，李在明已指示加強監管，並落實「違規一次就出局」的政策，讓違法交易者繳付等同於非法利得的罰金，藉此懲防止股票操縱和其他不公平交易行為。