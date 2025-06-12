黃金超越歐元躍全球央行新寵 相關準備資產占比升至20%僅次於美元

歐洲央行（ECB）的最新研究顯示，在各國央行破紀錄的買盤、以及國際金價高漲帶動下，黃金已超越歐元，成全球央行第二重要的準備資產，歐元的外匯存底占比則持穩，凸顯想挑戰美元地位之難。

ECB於11日發布年度的歐元情勢評估報告指出，黃金去年在全球央行準備資產的占比已升至20%，超越歐元的16%，並僅次於美元的46%。

各國「央行持續以創紀錄的步伐累積黃金」，去年已連續第三年買進超過1,000公噸，占全球年產量的五分之一，且是2010年代每年購買量的兩倍。

全球央行持有的黃金準備，正接近二戰後布列敦森林時代（約1945-1971年）的歷史新高。當時全球匯率與美元掛鉤，因此也能以固定匯率買進黃金。

ECB的數據顯示，去年全球央行的黃金準備回升至36,000公噸，逼近1960年代中期的高峰38,000公噸，「現在世界各國央行持有的黃金，幾乎和1965年持有量一樣多」。

世界黃金協會（WGC）數據指出，去年最大的黃金買家包括印度、中國大陸、土耳其和波蘭。

金價去年大漲30%，是黃金在全球外匯存底占比暴增的因素之一。今年來金價又再大漲27%，一度衝上歷史新高的每英兩3,500美元。

ECB說：「（各國央行的）累積和高昂的價格，使黃金成為2024年以市價計算的全球第二大準備資產，僅次於美元。」調查數據顯示，投資黃金的央行中，有三分之二是為了分散投資，20%是要對地緣政治風險避險。

在俄烏戰爭爆發後，美國以封鎖俄羅斯進出金融市場為制裁手段，加速了去美元化趨勢。ECB表示，「2022年俄烏戰爭爆發以來，黃金的貨幣準備需求已暴增，且仍持續居高不下」，購買黃金似乎被用來避免受到凍結金融資產等制裁。

ECB研究顯示，「1999年來，在每年黃金占外匯存底比重增加最多的十個國家中，都有五個國家在該年或前一年面臨制裁」。

另外，在過去三年內，「地緣政治親近中國大陸和俄國的國家」，增持黃金幅度也高於其他國家。

ECB也指出，近幾十年的黃金供應都在價格高昂時增加，「如果歷史可為殷鑑，官方的黃金準備需求進一步增加，可能也會支撐全球黃金供應的進一步成長」。