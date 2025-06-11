CPI低於預期！川普再籲Fed降息1個百分點 美財長吹噓「川普功勞」

隨著美國5月消費者物價指數（CPI）數據的出爐，再度釣出美國總統川普發文呼籲聯準會（Fed）應降息1個百分點。

川普11日在自家社群平台Truth Social發文說：「CPI剛出爐。數據非常漂亮。Fed應該降息1個百分點，這樣我們即將到期的債務就能少付很多利息。這非常重要！！！」

另外，正出席國會作證的財長貝森特，在預先準備好的證詞中說，是川普的政策讓美國通膨放緩。