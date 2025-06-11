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輝達CEO黃仁勳：要在歐洲蓋20座AI工廠 量子運算走到轉捩點

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳出席巴黎VivaTech會議，並發表演講。路透
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳出席巴黎VivaTech會議，並發表演講。路透

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳11日宣布，計劃在歐洲加碼興建20座人工智慧（AI）工廠，全球第一個「工業AI雲」也將落腳當地。他並表示，量子運算技術已走到轉捩點，幾年後將強大到足以協助解決全球一些「有趣問題」。

黃仁勳出席法國巴黎一場輝達與VivaTech 2025會議合辦的活動時表示，公布一連串強化歐洲AI基礎建設的計畫，包括在當地新建20座AI工廠，以及在德國打造配備1萬顆繪圖處理器（GPU）的全球第一個工業AI雲。黃仁勳表示，歐洲已意識到AI工廠重要性，該區AI運算能力將在短短兩年提升至目前的十倍。

他也宣布輝達將與歐洲許多企業結盟，例如法國新創公司Mistral AI。Mistral旗下一個名為Mistral Compute的服務，將使用1.8萬顆輝達新Grace Blackwell晶片。

黃仁勳也看好，隨著系統日益健全，效能和韌性也快速提升，企業已耗時數十年開發的量子運算技術即將起飛。他說：「量子運算轉捩點已來臨，我們幾年後將能把量子運算運用於一些領域，這些領域能解決一些有趣問題。」

量子電腦能以遠高於傳統電腦的速度處理資訊和解決問題，原因是這類電腦能以平行運算取代序列運算。在黃仁勳的樂觀預期帶動下，開發量子技術的業者股價11日在美股早盤全面走高，Quantum Computing勁揚12.5%。台積電美國存託憑證（ADR）也漲1.3%，輝達股價則微漲0.1%。

黃仁勳 輝達 法國 基礎建設 台積電 AI

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