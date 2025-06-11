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日媒曝光G7峰會文件草案 「重要礦物領域」擬減少對陸稀土依賴

中央社／ 東京11日綜合外電報導
日本「讀賣新聞」今天披露，預計在七大工業國集團（G7）高峰會通過的重要礦物領域共同文件草案，內容包含擬在今年制定分散採購來源的進度，有意降低在稀土方面對中依賴。 示意圖／路透社資料照
日本「讀賣新聞」今天披露，預計在七大工業國集團（G7）高峰會通過的重要礦物領域共同文件草案，內容包含擬在今年制定分散採購來源的進度，有意降低在稀土方面對中依賴。 示意圖／路透社資料照

日本「讀賣新聞」今天披露，預計在七大工業國集團（G7）高峰會通過的重要礦物領域共同文件草案，內容包含擬在今年制定分散採購來源的進度，有意降低在稀土方面對中依賴。

加拿大將在本月15日至17日，主辦G7領袖會議。

「讀賣新聞」引述政府消息人士報導，與會國不計劃在這次峰會發布領袖聲明，以避免暴露G7在美國總統川普政府祭出的高關稅措施，以及因應俄烏戰爭方面的分歧。

不過，與會國也在協調針對重要礦物、人工智慧（AI）、山林火災等，較容易達成共識的7個個別領域發布共同文件。

根據「讀賣新聞」拿到的草案內容，有關重要礦物領域的共同文件將指出「我們在國家安全保障與經濟安全保障領域，享有共同利益」。內容並未指名中國，但暗示依賴中國的風險。

此外，草案內容也包含「將根據重要礦物採購標準，制定催生新市場的進度表」；其他內容包括，日本、美國及歐洲國家將採納共同標準，各國政府將積極補助符合這些標準的礦業公司與投資公司。

關於採購標準，去年在義大利舉行的G7峰會確認除了考量價格之外，還要考慮來源透明度和可信度等「非價格標準」的採購原則。

幾名歐洲的外交人士透露，這份進度表為了迅速達成這些原則，將在多項課題設定期限，像是與國際機構、開採礦物國、企業協商，建立詳細的採購標準，以及制定提供給企業的方針。

歐洲的外交人士也表示，方針內容也將納入「不從不符合採購規定的特定國家，輸入逾特定比例的稀土」等目標。G7計劃鼓勵非G7成員國，在這方面加入他們的行列。

稀土是生產電動車與智慧型手機重要的原物料，中國握有全球7成稀土產量。中國政府已限制出口稀土，以對抗川普政府的高關稅政策。

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