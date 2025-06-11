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強心針！美中貿易協議激勵投資人 亞股今多收漲

中央社／ 香港11日綜合外電報導
投資人樂見美國和中國達成緩和貿易緊張關係的協議，巿場燃起兩大經濟強權最終將達成廣泛性關稅協議的希望，亞洲股巿今天收盤大多上漲。 示意圖／AI生成
投資人樂見美國和中國達成緩和貿易緊張關係的協議，巿場燃起兩大經濟強權最終將達成廣泛性關稅協議的希望，亞洲股巿今天收盤大多上漲。 示意圖／AI生成

投資人樂見美國和中國達成緩和貿易緊張關係的協議，巿場燃起兩大經濟強權最終將達成廣泛性關稅協議的希望，亞洲股巿今天收盤大多上漲。

法新社報導，繼上個月在瑞士日內瓦談成互降關稅協議後，美國和中國又在英國倫敦進行兩天廣受矚目、受到密切關注的談判，並宣布已就貿易架構達成共識。

在美國總統川普指責北京違反日內瓦協議後，倫敦談判後這項消息給巿場打了一劑強心針。最新一輪談判前，川普和中國國家主席習近平5日先進行通話。

關稅議題之外，中國出口用途廣泛的稀土和稀土磁鐵也是雙方談判重點；對北京而言，放寬科技產品出口限制則有其迫切性。

美、中昨天深夜達成的協議激勵亞股，不過分析師表示，投資人急於進一步檢視協議細節。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）表示：「這場美中貿易秀充其量只能用有外交手腕的多此一舉來形容。」

他表示，雙方漏夜宣布原則同意一個落實日內瓦共識的架構，「而那不過是數週前就已達成的共識」。

日股基準日經指數今天收漲0.6%，來到38421.19點。港股恆生指數收漲0.8%，來到24366.94點。上證指數收漲0.5%，來到3402.32點。

至於其他亞股，雪梨、首爾、威靈頓、台北、馬尼拉股巿收漲。新加坡股市收跌。

美國 美中貿易談判 日內瓦 恆生指數 亞股

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