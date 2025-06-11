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債市能通過考驗？公債標售和通膨數據公布在即 當心美債再掀波濤

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
本周公布的美國通膨數據與公債標售熱度，將考驗債市。路透
本周公布的美國通膨數據與公債標售熱度，將考驗債市。路透

本周公布的美國通膨數據與公債標售熱度，將考驗飽受重創的債市。要是公債標售情況欠佳，通膨又高於預期，雙重打擊之下，恐讓美債殖利率大幅飆高。

美國勞工統計局11日將公布5月消費者物價指數（CPI）、並在隔日發布5月生產者物價指數（PPI）。經濟學家估計CPI和PPI只會微增，若數據意外高於預期，投資人原本就擔心美國總統川普的關稅，會引發通膨壓力，將遭受衝擊。

另外，金融市場和經濟學家關注美國債務和赤字之時，美國公債標售將提供投資人胃納的重要線索。財政部11日將發售390億美元的10年期公債，12日拍賣220億美元30年期公債。

威廉博萊（William Blair）總經分析師德薩爾（Richard de Chazal,）說，美債標售形同對政府債務政策的公投，縱使過去幾周市場指標逐漸趨緩，未指出有重大的近期通膨壓力。策略師林金（Ian Lyngen）也說，投資人亟欲尋找跡象，了解貿易戰是否導致美債需求大減。

通膨和公債發售可能牽動經濟走向、以及聯準會（Fed）反應和利率政策。值此時刻，國會又在審議大而美法案，固定收益市場恐會有更多波動。

斯理庫瑪（Sri-Kumar）全球策略公司總裁斯理庫瑪說，儘管有點老套，這次不一樣，原因之一是赤字水位高出許多，另一原因是有時候東西會破裂，很難預測何時發生。市場多年來忽視政府赤字暴增，現在債務和赤字成了公債的重要因素。美債原本是無風險投資，如今投資人要求更高報酬才願意持有，導致美債殖利率急升。

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