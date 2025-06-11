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歐洲央行總裁拉加德訪陸 批評脅迫性貿易政策
歐洲中央銀行（ECB）總裁拉加德今天警告，「脅迫性貿易政策」有傷害供應鏈及全球經濟的風險，並呼籲緩和已導致市場損失數以十億計美元的關稅僵局。
法新社報導，全球最具影響力央行總裁之一的拉加德（Christine Lagarde）本週正在北京訪問，與當地銀行家討論中國經濟及擴大合作等事務。
她在中國央行「中國人民銀行」發表演說，敦促各方儘管面對地緣政治分歧，仍要尋找解決方案。
拉加德敦促各國保護國際貿易的「多邊框架」，並指這「對我們的經濟大有好處」。
她補充道：「脅迫性貿易政策極有可能引發報復，造成互相傷害的後果。」
拉加德說：「各國應檢視如何調整自身結構性與財政政策，以減少自己在加劇貿易緊張局勢方面扮演的角色。」她並呼籲停止「互相傷害的緊張局勢升級」。
她警告，保護主義有「侵蝕全球繁榮基礎」的風險。
中國與歐洲聯盟（EU）下月將舉行峰會，紀念雙方建立外交關係50年。
根據官方聲明，雙方將討論為中國在歐洲銷售的電動車設置最低價格，以及為稀土出口至歐盟27國開闢「綠色通道」。
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