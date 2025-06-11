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以色列取消銀行合作豁免 恐癱瘓巴勒斯坦金融機構

中央社／ 耶路撒冷9日綜合外電報導

以色列財政部長史莫特里奇（Bezalel Smotrich）在聲明中表示，以色列今天取消允許以色列銀行與巴勒斯坦銀行合作的豁免，此舉可能使巴勒斯坦金融機構陷入癱瘓。

法新社報導，史莫特里奇辦公室在聲明中表示：「鑑於巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）在國際上對以色列國進行剝奪合法性的運動，財政部長史莫特里奇已指示總會計師羅森堡（YaliRothenberg），取消對與在巴勒斯坦自治政府領土內營運銀行有業務往來的代理銀行提供的賠償。」

史莫特里奇2024年5月曾揚言切斷以色列與被占領西岸巴勒斯坦銀行之間的重要聯繫，以報復3個歐洲國家承認巴勒斯坦國。

巴勒斯坦的金融和銀行體系依賴以色列定期更新豁免，這讓以色列銀行免於因與巴勒斯坦銀行交易而可能遭受的法律訴訟，例如與恐怖主義融資相關的訴訟。

今年7月，七大工業國集團（G7）敦促以色列「採取必要行動」，以確保巴勒斯坦金融體系的連續性。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）先前警告，「切斷巴勒斯坦銀行與以色列銀行的聯繫將引發人道危機」。

財政 巴勒斯坦 以色列

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