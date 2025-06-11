創紀錄！任天堂宣布Switch 2 四天熱賣350萬台

任天堂（Nintendo）在短短四天內就賣出超過350萬台Switch 2，這款睽違八年推出的新款遊戲主機創下該公司的銷售開局紀錄。

任天堂在周三（11日）公布的這項數據代表著好兆頭，顯示明年有望達成明年3月前銷售1,500萬台Switch 2的目標。這也增強了分析師的預測，即如果任天堂能夠提升供應量，將進一步大幅拉高銷量。

如今，任天堂面臨的重大挑戰就是如何讓供應追上需求。任天堂社長古川俊太郎先前已經為Switch 2日本預購抽選超出預期、許多玩家無法獲得預購資格而表示歉意。

任天堂已請求合作夥伴加快生產主機，並與樂天集團、Mercari以及LY等線上平台業者達成協議，打壓轉售行為，避免投機人士從Switch 2的供應短缺賺取暴利。

若Switch 2長期缺貨，可能導致消費者轉向其他選擇，削弱銷售動能。古川俊太郎5月的在財報會議上向分析師表示，任天堂的首要任務是盡可能延續新遊戲主機上市後的熱度。然而，這一任務的困難度較高，原因是Switch 2的售價比前一代主機更高，而且全球經濟情勢日益疲弱。古川也警告說，由於美國總統的關稅措施，任天堂未來可能會調高這款遊戲主機售價。