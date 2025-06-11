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AI勁敵合作有譜？傳OpenAI擬引進Google雲端服務

中央社／ 舊金山10日綜合外電報導
OpenAI計劃引進Alphabet旗下谷歌（Google）的雲端服務。路透
OpenAI計劃引進Alphabet旗下谷歌（Google）的雲端服務。路透

3名消息人士告訴路透社，OpenAI計劃引進Alphabet旗下谷歌（Google）的雲端服務，以滿足運算能力與日俱增的需求，這標誌著人工智慧（AI）領域兩大競爭對手之間的意外合作。

其中一名消息人士透露，這項合作協議已討論數月，於5月敲定。此事凸顯訓練與部署AI模型所需的龐大運算需求，正在重塑AI產業的競爭動態，也標誌著OpenAI在其主要支持者微軟公司（Microsoft）之外，實現運算來源多元化的最新舉措。

而此事對Google的雲端部門來說是一項勝利；消息人士在不願透露身分的情況下討論私人事務，稱Google將供應額外運算能力給OpenAI既有的AI模型訓練和運作基礎設施。

OpenAI旗下聊天機器人ChatGPT正對Google的搜尋業務霸主地位構成多年來最嚴重威脅，Google高層日前表示，AI競賽可能不會是「贏家通吃」的局面。

OpenAI、Google和微軟都婉拒對此事置評。消息傳出後，Alphabet股價今天下午上揚2.1%，微軟股價則略挫0.6%。

加拿大豐業銀行（Scotiabank）分析師今天在報告中稱這樣的事態發展「多少令人感到訝異」，強調Google雲端部門的成長機會，同時對ChatGPT帶來的競爭提出警示。

分析師寫道：「這項協議…凸顯雙方有意擱置激烈競爭，以滿足龐大的運算需求。最終，我們將此事視為Google雲端部門的一大勝利，但…人們仍然擔心ChatGPT會逐漸對Google的搜尋主導地位構成更大威脅。」

OpenAI與Google的這項合作，是OpenAI為降低對微軟依賴所採取的最新舉措。直到今年1月前，微軟旗下Azure雲端服務始終是ChatGPT開發商OpenAI的唯一資料中心基礎設施供應商。

一名消息人士向路透社表示，Google與OpenAI已洽談數月，但由於OpenAI先前與微軟簽有排他協議，因此遲遲無法與Google簽約。微軟與OpenAI目前也正在協商調整數十億美元投資案的條款，內容包括微軟未來在OpenAI的持股比例。

Google這次將OpenAI加入客戶名單中，顯示這家科技巨擘如何利用從硬體到軟體的內部AI技術來加速雲端業務的成長。

標誌 OpenAI ChatGPT

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