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影片曝光！馬斯克宣布22日推出Robotaxi 他的生日還有驚喜

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
特斯拉將在6月22日推出Robotaxi自駕計程車服務。歐新社
特斯拉將在6月22日推出Robotaxi自駕計程車服務。歐新社

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克表示，自駕計程車服務Robotaxi「暫定」於6月22日在德州奧斯汀推出。他提到，日期可能有所變動，因為特斯拉對安全問題「非常執著」。

馬斯克周二（11日）在社群平台 X 上貼文表示，他將從洛杉磯飛往奧斯汀，參與Robotaxi的發表。當有網友詢問何時會開放給大眾搭乘時，馬斯克回覆說，目前的計劃是6月22日推出服務，而且特斯拉還計劃在6月28日當天，首次讓一輛特斯拉從工廠產線終點自動駕駛到客戶家中。彭博資訊點出，6月28日正是馬斯克的生日。

馬斯克補充說，在6月22日推出Robotaxi的日期有可能改變，「我們對於安全超級執著」。

周二稍早，馬斯克在 X 上分享一段影片，內容顯示一輛無人駕駛的特斯拉休旅車在奧斯汀道路上行駛，而且沒有人類安全監督員。

這段八秒的影片顯示一輛最新的Model Y休旅車，全車塗成黑色，車身側邊用塗鴉風格寫著「Robotaxi」字樣。這輛車正在十字路口行駛，並在人行道上停下來讓行人通過。

這段影片被知名電動汽車分析師梅里特（Sawyer Merritt）上傳至 X，貼文表示「突發消息：在德州奧斯汀公共道路上，首次發現駕駛座上無人的特斯拉Model Y robotaxi正在進行測試！」

影片由馬斯克本人轉發，而負責Autopilot團隊、最近接手公司人形機器人「Optimus」計畫的艾魯斯瓦米（Ashok Elluswamy）也在社群平台上分享。

彭博先前報導，特斯拉正在測試用於初期營運的自駕版 Model Y休旅車，而代表不是採用特斯拉計劃明年投產的、外觀充滿未來感的CyberCab。這些測試中的車輛預料是搭載特斯拉新版FSD （Full Self-Driving，全自動輔助駕駛）的「無監控」版本。馬斯克在另一則X貼文中表示，影片中的車輛是採用是新版軟體。

馬斯克說過，奧斯汀的Robotaxi計畫將會以大約10輛到20輛進行小規模啟動，並逐步擴展。

目前仍不清楚誰將成為第一批用戶、會使用哪個App叫車、或搭乘一次的費用會是多少。

馬斯克 特斯拉 影片

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