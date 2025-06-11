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祖克柏最大AI賭注！Meta傳將敲定140億美元投資Scale AI

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
Meta執行長祖克柏。路透
Meta執行長祖克柏。路透

知情人士透露，Meta公司正在敲定對美國AI新創公司Scale AI投資140億美元的協議，但具體細節仍在保密中。這反映Meta執行長對自家AI發展步調感到挫折，不惜砸百億美元重金說服Scale AI執行長汪滔加入他的公司協助發展。

這是美國財經網站CNBC最新揭露的數字，而彭博資訊本周稍早報導，這項投資可能超過100億美元，資訊科技媒體《The Information》周二的報導則說，Meta可能會投資Scale AI近150億美元。

Meta與Scale AI雙方均拒絕對此置評。

兩位前Meta AI員工表示，汪滔是最知名AI新創公司之一的創辦人，他建立的形象是，能同時理解AI技術複雜性、也懂得建立商業模式。由於Meta最新的Llama AI模型在市場上反應平平，現在祖克柏期望汪滔能協助Meta加強實現AI的雄心壯志。

Meta採用投資、而非直接收購Scale AI的方式，似乎是在仿效Google和微軟的策略，也就是透過大量持股方式，引進Character.AI與Inflection AI等新創公司的重量級AI人才，而非全面收購。多位消息人士透露，這是因為Meta目前正面對美國聯邦貿易委員會（FTC）的反壟斷訴訟，不願進一步激怒監管機構。

根據《The Information》的報導，這項交易中，Meta將取得Scale AI的49%股份，同時汪滔將領導Meta的一個全新的AI研究實驗室，而他的一些同事也將加入。

Scale AI創立於2016年，聚焦「資料標註和註釋」與「AI訓練資料處理」，在生成式AI興起的浪潮中嶄露頭角，協助OpenAI、Google與微軟等主要科技公司準備訓練先進AI模型所需的資料。據兩位知情人士透露，Meta本身就是Scale AI的最大客戶之一。

Scale AI在約一年前的一輪融資中，公司估值達到140億美元。該公司去年中在舊金山簽下近年最大規模之一的商業租賃案，承租Airbnb原本在市中心的一棟大樓約18萬平方英尺的空間。

Scale AI也日益進軍國防領域，今年3月宣布與美國國防部簽下數百萬美元合約。在去年11月，該公司與Meta合作推出名為Defense Llama，是專門為支援美國國安任務而設計的特殊模型。

祖克柏 Meta AI

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