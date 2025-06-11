油價小跌…消化美中談判達成共識消息 金價持穩、白金回落

國際油價周二（10日）小幅走低，周三盤初維持平穩，交易人士消化美中在倫敦進行貿易會談後就落實日內瓦共識的框架原則上達成一致的消息；金價周二小幅走低，周三盤初在平盤上下拉鋸。

油價小跌

布蘭特原油8月期貨周二收盤跌17美分，跌幅0.3%，報收於每桶66.87美元；美國西德州中級原油（WTI）7月期貨周二收跌31美分，跌幅0.5%，報收於64.98美元，周三盤初續跌0.32%，報每桶64.77美元。

周一，布蘭特原油收於4月22日以來最高點，美國WTI原油收於4月3日以來最高點。

在周二稍晚，美國商務部長盧特尼克表示，，與中方就日內瓦共識達成框架，將回國向美國總統川普匯報以求批准。如果兩國的元首都予以同意，那麼美國和中國將實施這套框架。

另一方面，部分因野火而停產的加拿大油砂生產正在恢復，這也推動油價從盤中高點回落。

黃金價格保持穩定

現貨金價周三盤初在漲跌間拉鋸，盤中上漲0.12%，報每英兩3327.52美元，周二收盤小跌0.08%。

High Ridge Futures 金屬交易主管David Meger表示：「在過去幾個交易日中，我們看到金價從近期高點略有回落，主要是因為市場對中國與美國、英國和俄羅斯談判的樂觀預期。」

白金價格回落

白金在過去六個交易日受市場供應緊張的跡象推動而大漲超過15%之後，價格在周二從四年高點回落。

白金下跌0.5%，至每英兩1,213.08美元，盤中觸及2021年5月以來最高水準。 鈀金跌1.2%，至每英兩1,061.85 美元。