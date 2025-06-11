美國防部長：中國是步步進逼威脅 積極演練入侵台灣

美國國防部長赫格塞斯今天表示，中國是美國步步進逼的威脅，北京正為印太地區的戰爭做準備，嚇阻中國是美國國防部在印太地區的首要任務。他還提到，北京正在進行重大軍事擴張，並積極演練入侵台灣。

赫格塞斯（Pete Hegseth）及美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）今天出席美國聯邦眾議院撥款委員會國防小組聽證會。赫格塞斯在書面聲明中表示，川普（Donald Trump）政府的政策是「靠實力確保和平」（peace through strength），這將需要重振美國目前停滯的國防工業基礎。

他說，唯有擁有全球最強大且最具殺傷力的軍隊，將其聚焦在最需保護且促進美國利益之處，「我們才能嚇阻敵手，且在必要時，於任何潛在衝突中勝出」。

赫格塞斯還提及，中國正在進行重大的軍事擴張，並積極演練入侵台灣。

凱恩同樣在書面聲明表示，中國人民解放軍持續透過多面向的施壓行動展現其不斷擴張的能力，這些軍事活動在針對台灣的範圍、規模、複雜性及頻率上都日益增長。這些挑釁動作「並非例行演習，是為武統而進行的演練」。

共軍持續擾台之際，赫格塞斯和凱恩的說法延續美國印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）的論調。「金融時報」（Financial Times）先前報導，帕帕羅5月初出席一場論壇時表示，解放軍已大幅升高軍事活動強度，並針對台灣演練「各種軍事行動」，情勢「快速沸騰」。

赫格塞斯在書面聲明中直指，「我們步步進逼的威脅（pacing threat）是共產中國」，北京正為印太地區的戰爭做準備，這是其更廣泛戰略的一部分，為了主導印太地區，進而稱霸全球。一旦成功，北京就能企圖破壞美國再工業化，甚至扼殺美國經濟，「這種情況不能發生，我的部門不會讓它發生」。

他也列舉中國大規模的軍事擴張，包括快速成長的先進潛艦、軍艦、軍機和衛星數量，越趨危險的飛彈威脅及網路能力，以及持續快速擴張的核武部隊。

面對中國軍事擴張，赫格塞斯表示，美國國防部將恪守「靠實力確保和平」的政策，除了美國本土防衛，也將嚇阻中國作為印太地區的首要任務。這包括聚焦美軍現代化，發展能在第一島鏈阻止中國侵略的能力；加強美軍在西太平洋的前沿部署；與美國盟友及夥伴密切合作，強化集體嚇阻或有效因應侵略的能力。

赫格塞斯指出，美國強化和澳洲、印度、日本、菲律賓等盟友及夥伴的關係之餘，也敦促他們提升自身的國防投資，若要擁有足夠軍事能力及相關基礎設施，能在未來幾年甚至數十年間，嚇阻中國的挑戰，「這非常重要」。