台積電、日月光ADR大漲超過2% 聯電也強勁

台股ADR周二（10日）表現強勁，台積電ADR收盤上漲超過2%，報每股212.46美元，換算並折合台幣後為每股1,272.64元，較台北交易股票溢價率為21.78%。

道瓊工業指數10日收盤上漲105.11點，漲幅0.25%，報42,866.87點；標普500指數上漲32.93點，漲幅0.55%，收6,038.81點；那斯達克指數上漲123.75點，漲幅0.63%，報19,714.99點。

費城半導體指數大漲105.84點，漲幅2.06%，報5,242.50點。

以下是台股ADR收盤報價：

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 151.85 +2.42 142.50 6.56

中華電 CHT 132.44 -0.11 133.00 -0.42

台積電 TSM 1,272.64 +2.64 1,045.00 21.78

聯電 UMC 47.26 +1.68 46.40 1.86

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據