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美股收盤／標普500逼近歷史高點 樂見美中談判有進展 特斯拉大漲

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
紐約證交所交易員。路透
紐約證交所交易員。路透

美國股市標普500指數周二（10日）收高，受特斯拉大漲提振，標普500指數收盤逼近歷史高點，投資人押注美中貿易會談將取得正面結果，且美國商務部長盧特尼克表示，與中國的經貿磋商談得「非常非常好」。

道瓊工業指數10日收盤上漲105.11點，漲幅0.25%，報42,866.87點；標普500指數上漲32.93點，漲幅0.55%，收報6,038.81點；那斯達克指數上漲123.75點，漲幅0.63%，報19,714.99點。

費城半導體指數大漲105.84點，漲幅2.06%，報5,242.50點。

在標普500指數的11個類股中，有10個上漲，其中能源類股領漲 ，漲幅為1.77%，其次是非必需消費品類股，漲幅為1.19%。

標普500指數目前距離2月19日創下歷史高點僅差約1.7%；該基準股指在過去七個交易日中有六日上漲。

電動車大廠特斯拉以5.7%的漲幅領漲，追蹤輝達、Google母公司Alphabet及Meta等美股科技七巨頭的指數躍升1.3%。

Alphabet上漲1.4%，此前路透報導說，OpenAI計劃增加Alphabet的Google雲端服務，以滿足其日益成長的運算能力需求。

貿易談判方面，美國和中國位於倫敦的經貿磋商持續，美中經貿團隊據悉正在敲定技術細節。

美國商務部長盧特尼克表示，與中國官員的貿易談判進展順利，他希望談判能在周二晚間結束，但也可能持續到周三。

美國財長貝森特周二稍晚表示，貿易代表葛里爾和盧特尼克將留在倫敦繼續與中方代表進行會談。

Vital Knowledge創辦人Adam Crisafulli在報告中表示：「投資人對美中貿易會談時間延長感到鼓舞」，「此前市場預期雙方僅會適度放鬆部分出口限制，但現在似乎可能有更多成果」。

最近幾周，美國股市大漲，從4月因美國總統川普在「解放日」加徵全球關稅而引發的跌勢中恢復過來。

Horizon Investments投資長Scott Ladner表示：「人們的預期是，他們會解決這個問題，解放日的關稅水準永遠不會出現。要是這些關稅水準接近現實，你不可能看到我們現在的市場估值。」

世界銀行周二將2025年全球經濟成長預測下調0.4個百分點至2.3%，表示更高的關稅和不確定性加劇對幾乎所有經濟體都構成了「重大阻力」。

美國 特斯拉 標普 指數

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