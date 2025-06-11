川普關稅衝擊經濟 世銀下修今年經濟成長率至2.3%

世界銀行公布最新的經濟展望報告，預估今年經濟成長率為2.3%，低於去年的2.8%，也低於今年1月預估的2.7%；世界銀行指出，貿易障礙和全球政策環境的不確定因素導致全球經濟成長遲緩，尤其是急劇增加的關稅。

不過，雖然經濟成長疲軟，世界銀行表示，目前尚不預期全球經濟會落入大蕭條，但世界正面臨1960年代以來，成長最疲弱的10年。

世界銀行首席經濟學家吉爾（Indermit Gill）在報告中指出，今天的世界經濟再度面對亂流，若不快速修正軌道，有可能對生活水平造成很深的傷害。

世界銀行也預估2026年和2027年的經濟成長率分別為2.4%和2.6%；世界銀行對於明年的經濟成長率評估也低於1月的預測。