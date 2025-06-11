聽新聞
0:00 / 0:00

川普關稅衝擊經濟 世銀下修今年經濟成長率至2.3%

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
世界銀行公布最新的經濟展望報告，預估今年經濟成長率為2.3%，低於去年的2.8%，也低於今年1月預估的2.7%。(路透)
世界銀行公布最新的經濟展望報告，預估今年經濟成長率為2.3%，低於去年的2.8%，也低於今年1月預估的2.7%。(路透)

世界銀行公布最新的經濟展望報告，預估今年經濟成長率為2.3%，低於去年的2.8%，也低於今年1月預估的2.7%；世界銀行指出，貿易障礙和全球政策環境的不確定因素導致全球經濟成長遲緩，尤其是急劇增加的關稅。

不過，雖然經濟成長疲軟，世界銀行表示，目前尚不預期全球經濟會落入大蕭條，但世界正面臨1960年代以來，成長最疲弱的10年。

世界銀行首席經濟學家吉爾（Indermit Gill）在報告中指出，今天的世界經濟再度面對亂流，若不快速修正軌道，有可能對生活水平造成很深的傷害。

世界銀行也預估2026年和2027年的經濟成長率分別為2.4%和2.6%；世界銀行對於明年的經濟成長率評估也低於1月的預測。

成長率 世界銀行

延伸閱讀

軟弱的強人 會帶給美國什麼？

有望挽回關係？川普、馬斯克才鬧翻 白宮卻擬保留星鏈服務

又往臉上貼金？川普狠批州、市長無能 稱若未派兵「洛杉磯將成焦土」

相關新聞

川普關稅衝擊經濟 世銀下修今年經濟成長率至2.3%

世界銀行公布最新的經濟展望報告，預估今年經濟成長率為2.3%，低於去年的2.8%，也低於今年1月預估的2.7%；世界銀行...

美股早盤／美中沒利多大盤漲不動 台積電營收靚「ADR攀升逾2%」

美國和中國大陸談判10日進入第二天，投資人仍在尋找化解貿易糾紛取得重大進展的蛛絲馬跡，美國股市10日早盤欲振乏力，三大指...

輝達、慧與科技聯手 與德合作打造超級電腦

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）和慧與科技（Hewlett Packard Enterprise）今天宣布和德...

無懼大陸稀土政策？傳現代汽車至少擁一年存量

一名參加南韓現代汽車法說會的匿名人士表示，該公司擁有支撐至少約一年的稀土存量，因此預估短期不會受到中國大陸出口管制擾亂全...

上班族哀號！ChatGPT傳全球災情 OpenAI正調查「服務中斷」原因

中東媒體「海灣商業」10日報導，OpenAI的ChatGPT及相關服務當天在全球出現服務中斷情形。社群媒體X和Reddi...

昨爆炸起火…萬海旺春輪今天還在燒 空拍畫面曝「船身傾斜恐沉沒」

美國有線電視新聞網（CNN）10日報導，印度海岸警衛隊正在西南部克勒拉省外海，撲滅萬海旺春輪WAN HAI 503的大火...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。