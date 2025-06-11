祖克柏正延攬專家 Meta組超級智慧團隊

Meta執行長祖克柏受挫於自家在人工智慧（AI）領域的不足之處，正延攬專家，期望組建一支「超級智慧」團隊，打造通用人工智慧（AGI）。

彭博資訊報導，消息人士指出，祖克柏將招聘新團隊列為優先事項，公司內部都稱此秘密團隊為「超級智慧團隊」。祖克柏心中有大膽目標，認為Meta不僅能夠、而且應該在AGI領域超前其他科技公司。AGI的概念是讓機器能在許多任務中表現得跟人類一樣好。

Meta若達至此一里程碑，便能將該能力整合進其產品中，不限於社群媒體及社交平台，更包含Meta聊天機器人及AI驅動的雷朋（Ray-Ban）眼鏡等一系列的AI工具。

祖克柏打算為新團隊招聘約50名成員，包含一位新的AI研究主管，幾乎所有人都由其親自徵選。消息人士也說，在過去一個月，祖克柏邀請AI研究者、基礎設施工程師、及其他企業家到加州自宅，希望他們能加入Meta團隊。

祖克柏曾公開表示，要將AI作為公司優先發展業務。消息人士稱，他亟欲在這次招聘事務上親力親為，部分原因是Meta推出的最新版大型語言模型Llama 4品質及市場反應不佳，令其感到失望。

祖克柏曾多次向Meta內部人士表示，他想要在今年內推出最好的AI產品。但目前旗下AI模型，卻遭受來自內部主管及外部開發商的質疑，認為其表現有些言過其實。