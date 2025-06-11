輝達攜慧與 建造超級電腦

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

輝達和慧與科技10日在德國漢堡舉行的超級運算大會上表示，他們正在與萊布尼茲超級運算中心（LRZ）合作，使用輝達的下一代晶片建造一部新的超級電腦。

這部名為「藍獅」的超級電腦，採用輝達的Vera Rubin晶片，預計2027年初可供科學家使用。輝達之前也宣布，美國勞倫斯柏克萊國家實驗室也計劃明年使用這款晶片打造一個系統。

此外，輝達還表示，在德國國家研究機構尤利希研究中心，另一部採用其晶片的超級電腦Jupiter已正式成為歐洲最快的運算系統。

這些交易顯示，歐洲的機構希望在超級電腦方面維持與美國的競爭力，這類電腦主要用於從生物科技到氣候研究等廣泛科學領域。

輝達10日還發表名為「瓶中氣候」的AI模型。輝達的資料中心產品行銷主管哈里斯表示，科學家們只需輸入初始條件，例如海平面溫度，就能生成未來10到30年的天氣預測，並能看到地球表面任何一公里左右的天氣情況。

美國 科學家

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