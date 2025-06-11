IBM打造大型量子電腦 預定2029年問世

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

IBM 10日宣布，正在打造全球首部大型量子電腦「Starling」，預定2029年問世，並說Starling算力進展之大，有如從功能型手機升級至智慧機。IBM 9日股價才攀抵歷史新高，過去一年來狂飆60%，漲幅遠勝標普500指數約12%。

IBM表示，Starling能用200個邏輯量子位元，執行1億次量子運算，是實用型的量子電腦。長期以來，阻礙量子運算大規模使用的原因之一是錯誤率。這種運算易受環境干擾出錯。

有鑒於此，要建造更大型的量子電腦，不能只是增加量子位元，這會提高計算錯誤的可能性。IBM改用邏輯量子位元，並擬用低密度奇偶檢查碼（qLDPC）糾錯。IBM量子部門副總甘貝塔（Jay Gambetta）說，「覺得我們破解了糾錯密碼」，現在主要是工程問題。

一旦Starling現身，將能解決傳統電腦耗時數十億年才能解開的問題。傳統運算如人工智慧（AI）和一般電腦等，仰賴線性代數，靠1或0的位元計算；量子運算則靠量子力學運作，量子位元可同時為1與0，算力大幅提高，能用於新藥研發、半導體設計、財務風險分析等。

IBM量子系統主管周傑瑞（音譯）指出，相較於當前系統，Starling表現的提升，相當於從功能型手機躍升至智慧機。IDC量子分析師韋斯特（Heather West）也說，Starling是量子運算業的重大發展，估計該領域到2028年將成長至86億美元。

Google在2024年底發布Willow量子晶片時，也宣稱能降低錯誤率。Google使用的糾錯碼名為表面碼（surface code），需要大量的量子位元執行運算。Gartner分析師霍瓦斯（Mark Horvath）說，表面碼和IBM的qLDPC，糾錯用途相同，但qLDPC更有效率。霍瓦斯預測，實用的量子電腦將在五年內問市。

表面 分析師

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