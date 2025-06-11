現代稀土庫存 至少撐一年

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電

消息來源透露，現代汽車擁有至少一年的稀土存量，預估短期不會受到中國大陸出口管制稀土的影響。

路透報導，生產全球約90%稀土的中國大陸，4月實施大範圍稀土及相關磁鐵出口限制，使全球車廠、航太製造商、半導體公司及軍事承包商供應鏈陷入困境。

參與現代汽車法說會的這名消息人士透露，現代投資人關係的高層表示，現代汽車較勁爭對手有「更多轉圜餘地」。該公司已成功分散供應鏈與改善採購，因此預期能不間斷在「至少一年左右」生產電動車或油電混合車。

現代亦在近期中國大陸稍微放鬆出口管制時，大幅增加稀土庫存。目前尚不清楚這些庫存僅由現代及其關係企業起亞汽車持有，還是包含其供應商。

知情人士還說，現代汽車集團也擁有約一年的稀土相關磁鐵庫存，這對該公司主要的電動車和油電車來說是必要原料。

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