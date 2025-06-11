特斯拉自駕小黃 助攻股價

經濟日報／ 編譯葉亭均季晶晶／綜合外電
分析師認為，市場預期特斯拉可望在12日發表自駕計程車，是帶動股價反彈的主要因素。 路透
分析師認為，市場預期特斯拉可望在12日發表自駕計程車，是帶動股價反彈的主要因素。 路透

特斯拉（Tesla）9日連遭兩家機構調降投資建議評級，但當日股價逆轉早盤沉重跌勢，收盤勁揚逾4%，10日早盤繼續上攻。分析師認為，市場預期特斯拉可望在12日發表自駕計程車，是帶動股價反彈的主要因素。

投資研究機構Argus Research和Baird在9日不約而同將特斯拉股票投資評級，從「買進」調降至「持有」，凸顯出特斯拉執行長馬斯克與美國總統川普關係鬧翻之後，華爾街對這家電動車大廠的展望疑慮加劇。

圖／經濟日報提供
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Argus Research分析師表示，「展望未來，我們擔心川普與馬斯克之間的口水戰，以及電動車租稅減免政策到期，可能進一步削弱對特斯拉新車的需求」。Baird也說降評的原因包括馬斯克的「關鍵人物風險」、馬斯克與川普之間的衝突、電動車市場競爭、電動車稅收抵免取消，以及估值問題。特斯拉目前的本益比為約150倍。

特斯拉股價近日慘遭血洗，主因是馬斯克和美國總統川普公開決裂，評級遭降則是最新挑戰，不過接下來可望迎接一大利多，市場傳出該公司將在本周12日發表Robotaxi，儘管特斯拉尚未確認細節。管理層曾在4月22日的財報電話會議中表示，相關計畫進展順利。

此外，川普9日晚間的最新說法，似乎也有助特斯拉擺脫降評的壓力。川普重申，希望結束與馬斯克的公開爭執，並告訴記者白宮將保留星鏈服務，甚至祝福馬斯克「一切順利」。雖然川普表示，可能會把他買的那輛紅色特斯拉從白宮開走，並暗示馬斯克該主動談了，「我想如果我是他，我會想跟我談談」。

馬斯克似乎也有意和解，他上周痛批川普提出的「大而美法案」，還暗示川普與淫魔艾普斯坦案有關，到了周末，馬斯克已刪除艾普斯坦的相關貼文，9日更轉發多則貼文，支持川普政府在平息洛杉磯移民抗議上的作為。

馬斯克 特斯拉 川普

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